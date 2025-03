Azubi blamiert sich bei "Wer wird Millionär": "Bin eine Schande für die Familie"

Der 19-jährige Kjell Möller war Kandidat in der Rosenmontags-Ausgabe von "Wer wird Millionär". © RTL / Stefan Gregorowius

Dass ein Kandidat schon bei den ersten Fragen ins Stocken gerät, ist in der über 25-jährigen Geschichte der RTL-Quizshow eine absolute Seltenheit.

Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel - und so kam es, dass der Versicherungs-Azubi am Montagabend bereits bei der 200-Euro-Marke überfragt war. "Was schmeckt nicht nur Turnlehrern zum Kaffee?", wollte Jauch von seinem Kandidaten wissen. Als Antwortmöglichkeiten hatte der Elmshorner die Wahl zwischen A: Kastenkuchen, B: Recktorte, C: Schwebebalkengebäck oder D: Barrenkekse.

Weil dann auch Moderator Günther Jauch (68) nicht wirklich helfen wollte, entschied sich der 19-Jährige für den wertvollen Publikumsjoker.

"Wie viel über 90 Prozent hätten Sie denn gerne?", fragte Jauch anschließend süffisant und konnte sich ein schelmisches Grinsen dabei nicht verkneifen. Denn der 68-Jährige war sich sicher: Hier wird sich das Publikum eindeutig für eine Antwort entscheiden. Und er sollte recht behalten. Am Ende votierten insgesamt 97 Prozent für die richtige Antwort - A: Kastenkuchen.

"Das wäre auch das, was ich am ehesten genommen hätte", meinte der Kandidat dazu - und erntete dafür die Lacher der Zuschauerinnen und Zuschauer.