Gast aus Dresden antwortet falsch: "Wer wird Millionär"-Kandidat erlebt bitterbösen Absturz

Hürth - Dieses Ausscheiden war besonders bitter: Am Mittwochabend ist ein Kandidat bei " Wer wird Millionär? " trotz doppelter Absicherung von bereits erspielten 64.000 Euro auf 500 Euro hinuntergestürzt. Schuld daran hatte auch ein Publikumsgast aus Dresden .

Marc Offenbacher (34, l.) wollte bei "Wer wird Millionär?" das große Geld gewinnen und scheiterte. © RTL/Stefan Gregorowius

Eigentlich schien es für Marc Offenbacher (34) gut zu laufen. Der Münchner hatte sich in der 3-Millionen-Woche bereits erfolgreich durch zwölf Fragen gekämpft, stand schließlich mit zwei verbliebenen Jokern bei 125.000 Euro.

Für diese Summe wollte Moderator Günther Jauch (69) von dem Unternehmensberater wissen: "Welches ist - aus Sicht des Siegerteams - das häufigste Endergebnis bei den bisherigen Fußball-WM-Finals der Männer?" Zur Auswahl standen A) 1:0, B) 2:1, C) 3:1 und D) 4:2.

Offenbacher wusste sofort, dass er bei dieser Aufgabe Hilfe benötigte. "Ich schaue nie Fußball, auch keine anderen Sportarten", sagte er und wählte sogleich den - eigentlich - wertvollen Zusatzjoker in der Hoffnung auf einen Experten in den Zuschauerrängen.

Doch die Zurückhaltung war groß. Lediglich ein Besucher erhob sich von seinem Platz, sodass die Wahl zwangsläufig auf ihn fiel. Der Videograf und frühere Fußballspieler war extra aus Sachsens Landeshauptstadt nach Hürth in NRW angereist und versuchte sich mit der Lösung der Frage.

"Ich kann jetzt nicht alle WM-Final-Ergebnisse sagen, aber ich habe gehört, dass - statistisch gesehen - die meisten Spiele auf 2:1 enden. Daher würde ich mal behaupten, dass dies auch bei den WM-Finals der Fall ist", lautete seine Einschätzung, die somit auf Antwort B abzielte.