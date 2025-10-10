Gast aus Dresden antwortet falsch: "Wer wird Millionär"-Kandidat erlebt bitterbösen Absturz
Hürth - Dieses Ausscheiden war besonders bitter: Am Mittwochabend ist ein Kandidat bei "Wer wird Millionär?" trotz doppelter Absicherung von bereits erspielten 64.000 Euro auf 500 Euro hinuntergestürzt. Schuld daran hatte auch ein Publikumsgast aus Dresden.
Eigentlich schien es für Marc Offenbacher (34) gut zu laufen. Der Münchner hatte sich in der 3-Millionen-Woche bereits erfolgreich durch zwölf Fragen gekämpft, stand schließlich mit zwei verbliebenen Jokern bei 125.000 Euro.
Für diese Summe wollte Moderator Günther Jauch (69) von dem Unternehmensberater wissen: "Welches ist - aus Sicht des Siegerteams - das häufigste Endergebnis bei den bisherigen Fußball-WM-Finals der Männer?" Zur Auswahl standen A) 1:0, B) 2:1, C) 3:1 und D) 4:2.
Offenbacher wusste sofort, dass er bei dieser Aufgabe Hilfe benötigte. "Ich schaue nie Fußball, auch keine anderen Sportarten", sagte er und wählte sogleich den - eigentlich - wertvollen Zusatzjoker in der Hoffnung auf einen Experten in den Zuschauerrängen.
Doch die Zurückhaltung war groß. Lediglich ein Besucher erhob sich von seinem Platz, sodass die Wahl zwangsläufig auf ihn fiel. Der Videograf und frühere Fußballspieler war extra aus Sachsens Landeshauptstadt nach Hürth in NRW angereist und versuchte sich mit der Lösung der Frage.
"Ich kann jetzt nicht alle WM-Final-Ergebnisse sagen, aber ich habe gehört, dass - statistisch gesehen - die meisten Spiele auf 2:1 enden. Daher würde ich mal behaupten, dass dies auch bei den WM-Finals der Fall ist", lautete seine Einschätzung, die somit auf Antwort B abzielte.
Zwei Joker halfen nicht: Kandidat geht mit 500 Euro nach Hause
Offenbacher hakte bei dem Dresdner nach, welche Antwortmöglichkeit definitiv nicht infrage kommen könne. "Also 4:2 würde ich tatsächlich ausschließen", sagte der Producer, der zu 50 Prozent sicher war, dass B wirklich die korrekte Antwort ist.
Dem 34-Jährigen reichte dieser Wert angesichts der großen Fallhöhe nicht ganz, weshalb der 50/50-Joker hermusste. Das Ergebnis: Die Antworten B (2:1) und D (4:2) blieben stehen.
"Schaut gut aus für uns", freute sich Offenbacher mit Blick zum Publikumsgast und bat darum, B einzuloggen. Dabei versuchte Jauch offenbar noch, Schlimmeres zu verhindern. "Geld mitnehmen ist keine Option?", fragte er den Kandidaten angesichts seines Wunsches, mit dem Gewinn eine Privatpilotenlizenz finanzieren zu wollen.
Doch der Bayer zog die Sache durch. "Wir haben beide D ausgeschlossen", sagte er und zeigte sogar noch mit dem Daumen noch oben, als die Auswahl B gelb aufleuchtete. Kurz darauf kam dann allerdings das böse Erwachen. Jauch löste auf, dass zwar "2:1" das häufigste Ergebnis im Fußball sei, bei den WM-Finals hingegen "4:2" (mit viermal, statt 1:2 nur zweimal) richtig sei.
Damit waren 63.500 Euro futsch, entsprechend groß war augenscheinlich auch die Enttäuschung beim Kandidaten. "Das ist jetzt tragisch. Sie haben einen Durchmarsch hingelegt, der irre war. Im letzten Moment ist es schiefgegangen", bedauerte Jauch. "Keiner ist unglücklicher ausgeschieden als Sie."
Das Fazit von Offenbacher: "Ich hätte vielleicht aussteigen sollen."
Die komplette Mittwochs-Folge von "Wer wird Millionär?" ist auf Abruf bei RTL+ zu sehen.
