"Wer wird Millionär"-Kandidat versagt bei Kinderbuch-Frage

Köln/München - In der Montagsfolge der Quizsendung " Wer wird Millionär? " hatte ein Teilnehmer nur sehr kurz das Vergnügen mit Günther Jauch (68).

Richard Tornau (30) startete gut, musste sich aber auch schnell wieder geschlagen geben. © RTL / Guido Engels

Kandidat Richard Tornau (30) aus Markt Schwaben im Münchner Osten hatte zunächst die Nase vorne und durfte von den Kandidaten als Erster auf dem Stuhl Platz nehmen.

Die Einstiegsfragen für 50 bis 300 Euro arbeitete der ITler noch selbstsicher ab. Doch bei der Frage für 500 Euro war alles ganz schnell vorbei.

Jauch wollte wissen: "Welches seltene Phänomen wird in der Medizin als 'Struwwelpeter-Syndrom' bezeichnet?"

Zur Antwort standen:

unputzbare Zähne



unzähmbare Haare



unwaschbare Ohren



unscheinbare Fingernägel



Wer das Bilderbuch "Struwwelpeter" (1844) von Heinrich Hoffmann kennt, weiß, dass der titelgebende Peter weder Schere noch Kamm an sich heranlassen wollte. So heißt es im kurzen Text: "An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar."