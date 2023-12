Kurioser Moment bei "WWM": Jauch legt bei Kandidat Hand an - "Gehen Sie mir nicht an die Wäsche!"

Köln - In einem festlich geschmückten Studio und samt Extra-Joker empfing Quiz-Master Günther Jauch (67) am zweiten Weihnachtstag seine Kandidaten zum diesjährigen " Wer wird Millionär? Weihnachts-Special" - und ein Kandidat stach dabei besonders heraus.

"Gehen sie mir bitte nicht an die Wäsche", scherzte der 22-Jährige noch, da machte sich Jauch auch schon an seiner Kleidung zu schaffen. Das Publikum amüsierte sich köstlich!

Günther Jauch (67) inspizierte am Montagabend den Weihnachtspullover seines Kandidaten - und zwar ganz genau! © RTL/Stefan Gregorowius

"Ich hab jetzt nochmal nachgeschaut, auf meiner Karte ist ja manchmal ein Hinweis drauf, wofür unsere Kandidatinnen und Kandidaten das Geld eigentlich gebrauchen", erklärte der Quiz-Master Publikum und Zuschauern und ließ durch sein vielsagendes Grinsen durchblicken, dass der folgende Wunsch alles andere als häufig geäußert wird.

"Ich muss sagen, da ist Herr Polzin allein auf weiter Flur: An erster Stelle wünscht er sich nämlich - und er denkt mit an die Familie - sowohl für seinen Vater als auch für sich ein Mausoleum", offenbarte Jauch.

Auf die Frage nach dem "Warum?" hatte der schlagfertige Magdeburger auch gleich die passende Antwort parat: "Wissen Sie, das ist dieser überhöhte Geltungsdrang. Ich will nicht, dass die Menschheit mich loswird, auch, wenn ich tot bin", erklärte Polzin selbstbewusst. Das hört man wahrlich auch nicht alle Tage.

Am Ende scheiterte der 22-Jährige an der 125.000-Euro-Frage ("In welches Gewässer mündet der längste Fluss Europas?" Antwort: Kaspisches Meer), ging aber immerhin noch mit satten 64.000 Euro nach Hause - "da kann man schon ein kleines Mausoleumchen draus basteln", so der Weihnachtspulli-Fan.

