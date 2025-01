Studentin mischt RTL-Quizshow auf, Jauch beendet den Auftritt: "Hatten wir lange nicht!"

Studentin Maja Nickles schaffte es am Montagabend auf den heißen Stuhl bei "Wer wird Millionär?". © RTL / Guido Engels

"Die ist noch nie gewaschen worden", merkte der Moderator naserümpfend an, nachdem er an dem Kuscheltier den Riechtest vollzogen hatte. Ungeachtet dessen, erwies sich die Samtpfote aber tatsächlich als funktionierender Glücksbringer.

Mit ihrer quirligen Art gelang es der Kandidatin auf Anhieb, den Quizmaster in ihren Bann zu ziehen. Nach der 2000-Euro-Frage konstatierte Jauch: "Sie machen hier so auf ein wenig unbedarft und dann beantworten Sie es am Ende aber doch richtig!"

Solche Ratefüchse sind meist sehr gefährlich - und unterhaltsam. Für Lacher im Studio sorgte etwa die Anekdote, dass Nickles ihren Freund erst zum Telefonjoker machte, um ihm anschließend den Laufpass zu geben.

"Das ist so was wie eine gescheiterte Liebe. Aber der ist halt jetzt noch da, weil er noch da ist", erklärte die junge Frau in ihrer speziellen Art. Jauch zeigte beinahe Mitleid mit dem Verflossenen. Sein Kommentar: "So grausam können Frauen sein!"

Hilfe vom Publikum benötigte die Studentin dann für 8000 Euro und der Frage: "Wer war einst vier Jahre lang mit Jenny Elvers liiert und zog von Berlin zeitweise in ihr Kinderzimmer in die Lüneburger Heide?" Ärzte-Frontmann Farin Urlaub war hier die richtige Antwort.