RTL-Panne bei "Wer wird Millionär?": Kandidat fliegt raus und darf nochmal ran

Köln - Dieses Weihnachts-Special von " Wer wird Millionär? " wird Moderator Günther Jauch (69) mit Sicherheit lange in Erinnerung bleiben. Der Grund: eine Panne von RTL !

Tom Lorenz (25) hat es in starken 1,69 Sekunden zu "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch (69) auf den Ratestuhl geschafft. © RTL / Stefan Gregorowius

Tom Lorenz (25) aus Stuttgart schafft die Auswahlfrage in sportlichen 1,69 Sekunden und darf damit als Erster Platz auf dem Ratestuhl des berühmten Quizmasters nehmen.

"Ich hab' selten so Herzklopfen gehabt. Ich freue mich drauf, bin aber nervös", gesteht der 25-jährige Radio-Volontär, bevor es losgeht.

Bis zur 8000-Euro-Frage läuft für den Stuttgarter alles optimal, doch dann gerät er ins Schwitzen.

"Welcher Körperteil wird durch Kleidungsstücke mit Scrunch-Naht und dem daraus resultierenden Push-up-Effekt zum Blickfänger?", möchte der 69-jährige Jauch von seinem Kandidaten wissen.

Als Antwortmöglichkeiten stehen A) Brust, B) Bauch, C) Oberarm und D) Po zur Verfügung.

Der 25-Jährige entscheidet sich für die Antwort A, doch wie der Entertainer mitteilt, handele es sich um den "Po", und der 25-Jährige geht mit 500 Euro nach Hause. Oder etwa doch nicht? Denn auch die Antwortmöglichkeit des Volontärs wäre richtig gewesen, weshalb er im zweiten Teil zurück auf den Stuhl kehren darf.