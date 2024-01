"Sie hatten wenig an": Günther Jauch erkennt nackte "WWM"-Kandidatin

Nele Turtschan musste sich bei "Wer wird Millionär?" mit einem Gewinn von lediglich 500 Euro begnügen. © Screenshot/RTL

"Sie haben es geschafft und sind direkt schluchzend zusammengebrochen", kann sich der Moderator direkt zu Beginn seines Plausches mit der früheren Studentin nicht verkneifen.

Doch die Kandidatin lässt sich davon nicht beirren und meistert die ersten Aufgaben souverän. Nach der 4000-Euro-Frage ist es dann so weit: Jauch bringt sie in eine unangenehme Situation. "Kann es sein, dass ich Sie auf meinem Laptop schon einmal bei irgendeiner Uni-Vorlesung gesehen habe? Sie kommen mir so bekannt vor?", fragt der gebürtige Münsteraner unverblümt.

Turtschan überlegt und kommt zu dem Entschluss, dass das ja nur an der Kölner Fachhochschule gewesen sein könnte, wo sie ihr Studium absolviert hat. Jauch gibt ihr einen Tipp: "Dass Sie wenig anhatten, das fiel mir auf."

Und zack, fiel es Turtschan ein, worauf der 67-Jährige hinauswollte, und erinnert sich an eine Online-Vorlesung, wo ihr ein Fauxpas unterlaufen war.