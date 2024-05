"Wer wird Millionär": Kandidatin bringt Günther Jauch mit Intim-Talk in Verlegenheit

Köln - Auf dem heißen Stuhl gegenüber Günther Jauch (67) saßen schon so einige Kandidatinnen und Kandidaten, die dem " Wer wird Millionär "-Moderator die Schamesröte ins Gesicht haben steigen lassen. Beim "Überraschungs-Special" über die Pfingsttage sorgte Annelie Köglmeier (52) aus Düsseldorf nun für eine besonders pikante Unterhaltung.

Annelie Köglmeier (52) aus Düsseldorf konnte sich am Ende über einen Gewinn von 64.000 Euro freuen. © RTL/Stefan Gregorowius

Schon als sie gegen Ende der Sonntagssendung auf dem Rate-Stuhl Platz nahm, hatte die 52-Jährige verraten, dass ihr Ehemann Dr. Stephan Günther (53) als Chirurg für den Intimbereich der Frau arbeitet. Eine Steilvorlage für Jauch, der grinsend fragte: "Männer kann er nicht?"

Doch anstatt peinlich berührt das Thema zu wechseln, reagierte Köglmeier ganz cool und erklärte die Arbeit ihres Mannes: "Wenn Ihnen die inneren Schamlippen so ein Stück raushängen und das reibt beim Radfahren oder jeder guckt in der Sauna drauf, ist schon sehr unangenehm."

Und damit nicht genug: Anschaulich demonstrierte die Kandidatin mit ihren Fingern, was sie meint: "Es gibt Fälle, da hängt das nicht nur so raus, sondern so. Da muss man eigentlich diskutieren, ob das nicht eine Kassenleistung ist."

Weil sie ihre Raterunde am Sonntag nicht beenden konnte, durfte Köglmeier dann am Montag erneut ihr Glück versuchen - und diesmal sogar in Begleitung von Ehemann Stephan Günther.