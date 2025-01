Penis-Frage bringt "Wer wird Millionär?"-Kandidatin aus Sachsen zum Schwitzen

Laetitia Richter (24) schaffte es in der ersten Folge als Letzte auf den Ratestuhl. © RTL / Stefan Gregorowius

Die 24-Jährige nahm für die Aufzeichnung extra Urlaub und reiste von Wales, wo sie aktuell ein Praktikum absolviert, zurück in die Heimat. Mit im Gepäck: ihr Freund Alex.

Als letzte Kandidatin schaffte sie es am Montag auf den Ratestuhl. Dafür musste sie die Instrumente nach ihrer Beliebtheit an öffentlichen Musikschulen in Deutschland sortieren: Klavier, Gitarre, Violine und als Letztes die Harfe.

Sichtlich erleichtert nahm die 24-Jährige Platz und wählte die Vier-Joker-Variante. Die ersten Fragen verliefen einwandfrei. Nur das Zögern oder manch skeptischer Blick ließen die Studentin zwischendurch an ihren schnellen Antworten zweifeln. Aber der Zweifel blieb unbegründet.

So gab es bereits die erste Gelegenheit, die Kandidatin besser kennenzulernen. Die Sächsin studiere aktuell in England Pharmaceutical Sciences, absolviere jedoch in Wales ein Praktikum. "Warum gerade dort?", wollte der Quizshow-Moderator wissen. Der Grund ist die Liebe. Ihr Freund kommt aus Wales.