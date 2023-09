"WWM"-Spezial: Gleitcreme-Frau wickelt Jauch um den Finger, Drama bei 125.000 Euro!

Köln - Die Jagd auf den "Drei-Millionen-Euro"-Jackpot bei " Wer wird Millionär? " ist in vollem Gange. Auch am Dienstag ging es mitunter wieder spektakulär zu. Eine Kandidatin verdrehte Günther Jauch (67) ganz besonders den Kopf!

Bei Ingrid Redlefsen aus Glücksburg und Quizmaster Günther Jauch (67) stimmte auf Anhieb die Chemie. © RTL / Dirk Borm

Die RTL-Quizshow funktioniert immer dann am besten, wenn die Chemie der beiden Protagonisten in der Studiomitte stimmt. Im Fall von Ingrid Redlefsen aus Glücksburg ging diese These mal wieder zu 100 Prozent auf.

Als die Rentnerin bei der Vorstellung verriet, dass sie einst bei Sexshop-Pionierin Beate Uhse (†81) im Labor gearbeitet hatte, begannen die Augen des 67-jährigen Quizmasters sogleich zu leuchten. "Ich bin Wachs in Ihren Händen", frohlockte der Gastgeber.

Zunächst ging es jedoch um den eigentlichen Kern der Sendung, nämlich dem Beantworten von Fragen und diese Herausforderung meisterte Redlefsen mehr als souverän.

Nicht einen einzigen Joker hatte die Glücksburgerin bis zur magischen 16.000-Euro-Hürde verschwendet, die sie zu einer Teilnahme am großen Finale (Donnerstag) berechtigen würde, sofern es ihr gelänge, den Absturz auf 500 Euro zu vermeiden.

Der Durchmarsch kam Jauch jedenfalls sehr gelegen, denn so blieb jede Menge Zeit, um immer wieder auf den früheren Job seiner schlagfertigen Kandidatin zu sprechen zu kommen.