Wer wird Nachfolger von WDR-Intendant Buhrow? Dann sollen die Wahlen stattfinden

Köln - Der WDR-Rundfunkrat wählt "voraussichtlich am 27. Juni" eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den Intendanten Tom Buhrow (65).

Tom Buhrow (65) ist seit 2013 WDR-Intendant, legt sein Amt aber Ende des Jahres nieder. © Rolf Vennenbernd/dpa

Darauf verständigte sich das Gremium am Donnerstag in seiner Sitzung, wie es am Abend mitteilte. Der Rundfunkrat - ein Kontrollgremium aus Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und anderen Gruppen - beauftragte demnach sein Erweitertes Präsidium als Findungskommission, das die weiteren Vorbereitungen für die Wahl treffen werde, darunter eine öffentliche Ausschreibung sowie die aktive Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten.

Buhrow hatte dem Rundfunkrat im Dezember mitgeteilt, dass er sein Amt ein halbes Jahr vor dem regulären Ende seiner Amtszeit aufgebe und schon Ende 2024 in den Ruhestand gehen wolle. Er ist seit Sommer 2013 Intendant des größten ARD-Senders Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Davor war er Millionen als ARD-"Tagesthemen"-Moderator bekannt. Seine zweite Amtszeit als Senderchef startete im Juli 2019.

Die Wahl eines neuen WDR-Chefs oder einer neuen -Chefin wird mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, weil der WDR im ARD-Gefüge allein durch seine Größe eine wichtige Machtposition innehat.