Liliana überlebt Angriff nur knapp: Messer-Hype bei dieser Personengruppe

Halle (Saale) - Aus dem Nichts steht plötzlich ein Mann mit einem Messer in der Hand vor Liliana und sticht ohne ein Wort zu sagen auf sie ein . Messerangriffe sind längst keine Seltenheit mehr in Deutschland. Doch wie schlimm sie enden können, deckt die Reportage von "Y-Kollektiv" auf.

An dieser Haltestelle spielten sich im Februar die schrecklichen Szenen ab. (Archivbild) © JOTO

Hodenhagen in Niedersachsen: Ein ganz normaler Tag im Februar sollte für die 19-jährige Liliana im Krankenhaus enden, übersät mit Messerstichen.

Die Teenagerin befindet sich gerade auf dem Heimweg und wartet auf ihre Bahn. Einige Meter entfernt liegt ein, wie sie vermutet, Obdachloser in seinen Schlafsack eingewickelt.

Nur Momente später steht er vor ihr. "Plötzlich hat er zugestochen, ohne irgendetwas zu sagen", erzählt sie der "Y-Kollektiv"-Reporterin Laura Kipfelsberger.

Erst mehrfach in den Bauch, dann in den Hals und schließlich auch in Gesicht und Kopf. Der mutmaßliche Täter ist bereits polizeibekannt, wird später in die Psychiatrie eingewiesen.

Es ist ein Extrembeispiel dafür, wie ein Messer als Waffe missbraucht wird. Ein Einzelfall ist diese Tatsache jedoch lange nicht mehr. Trotzdem scheint das Mitführen besonders bei einer Personengruppe zu einem Trend geworden zu sein.