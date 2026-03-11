Thüringens rechtes Wohnzimmer: Ein Dorf-Gasthaus als Drehkreuz der Neonazi-Szene

Leipzig/Brattendorf - Der "Eiserne Löwe" im südthüringischen Brattendorf ist weit entfernt von einem gewöhnlichen Dorfgasthaus. Laut einer MDR-Exactly-Dokumentation dient das Restaurant des Rechtsextremisten Tommy Frenck auch als Treffpunkt der Neonazi-Szene – allein 63 Konzerte sollen dort 2025 stattgefunden haben.

Tommy Frenck ist ein bundesweit bekannter Neonazi. (Archivfoto) © Michael Reichel/dpa

An der Decke des Gasthauses prangt eine schwarze Sonne. Sie ist ein zentrales Symbol der rechtsextremen Szene, welches häufig als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet wird.

Der Konzertraum wurde in Anlehnung an den Afrika-Feldzug der Nationalsozialisten "Afrika Korps Bar" genannt.

Dort werden regelmäßig, oft mehrere Tage hintereinander, Neonazi-Konzerte abgehalten. Aktuell sind pro Veranstaltung 40 Personen zugelassen.

Die Polizei hat das Geschehen zwar auf dem Schirm und begleitet jede Veranstaltung, doch mehr passiert nicht. Zu Straftaten sei es bisher nicht gekommen.

Dass diese Menschen ihre Ideologien systematisch weiterverbreiten, lasse man laut Historiker Kai Richarz einfach gewähren. Laut ihm konnte dadurch eine ganze Event-Kultur in Thüringen etabliert werden, in welcher der Neonazi Tommy Frenck mitwirkt. Er organisiert unter anderem Familienfeste, Weihnachtsfeiern und Kindertage.

Laut Rechtsextremismusforscherin Prof. Heike Radvan steckt reines Kalkül dahinter. Sie spricht von einer Art "Veralltäglichung" von Rechtsextremismus.