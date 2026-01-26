Wie tickt Bayern? Comedy-Elite will jetzt die Antworten liefern
München - Dafür kommt der Comedian und Wahl-Kölner sogar in seine alte Heimat zurück: In der Comedy-Show "Bayern, des samma mia!" versucht Maxi Gstettenbauer (37), herauszufinden, wie seine (Bundes-)Landsleute so ticken.
Die Sendung wird Teil des neuen "Comedy-Versums" (dazu gleich mehr) des BR-Fernsehens und soll vier Folgen lang mit prominenten Gästen den Freistaat von allen Seiten unter die Lupe nehmen.
Zwar hat Gstettenbauer als gebürtiger Straubinger tiefe Einblicke in das Mindset seiner Mitbürger, doch ohne Hilfe wird das vermutlich eine Nummer zu groß für eine einzelne Person.
Daher haben sich hochkarätige Kollegen angekündigt. Unter anderem unterstützen Comedians wie Michael Altinger (55), Michael Mittermeier (59) oder Simon Pearce (44), die Kabarettisten Eva Karl Faltermeier (42) und Wolfgang Krebs (59) oder die Moderatorinnen Ruth Moschner (49) und Laura Karasek (43).
"In abwechslungsreichen Spielrunden muss das Panel unter anderem erraten, wie die Bayern in Umfragen abgestimmt haben, Schlagzeilen aus Bayern vervollständigen und bayerischen Persönlichkeiten Zitate zuordnen", teilte der Sender in dieser Woche mit.
"Zusätzlich sorgen lustige Bonus-Kategorien für überraschende und unterhaltsame Momente." Dabei stehe weniger das Gewinnen im Fokus, sondern vielmehr das Schmunzeln und Staunen.
BR startet im Frühjahr mit dem "Comedy-Versum"
Und darum, die bayerische Denkweise ein bisschen besser zu verstehen – schlagfertig, aber immer mit einem Augenzwinkern. Als Preis wartet ein selbst gemachtes Stück Liebe von der Oma (oder vom Opa) der Woche auf die Kandidaten.
Am 6. März (Freitag) um 22 Uhr geht es los. Den Start – und jetzt schließen wir den Kreis – für das "Comedy-Versum" macht jedoch bereits einen Tag zuvor Michael Mittermeier mit der zweiten Staffel seiner ebenfalls Panel-Show "Find the Liar, Mittermeier".
Doch das allein macht noch kein "-versum" aus, daher wird er im April gleich nachlegen. Zurück zu den Wurzeln geht es mit neuen Folgen von "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club" am Donnerstag, dem 16. April.
Einen Tag später startet das neue Format "Comedy auf Bestellung". Hier können sich bayerische Vereine bei Bayerns Comedy-Stars auf sie zugeschnittene Stand-up-Auftritte bestellen.
Ab Donnerstag, 23. April, gibt es dann auch noch eine neue Runde "Nachsitzen mit Christine Eixenberger".
Titelfoto: Montage: BR Fernsehen (2)