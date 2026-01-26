Wie tickt Bayern? Comedy-Elite will jetzt die Antworten liefern

München - Dafür kommt der Comedian und Wahl-Kölner sogar in seine alte Heimat zurück: In der Comedy-Show "Bayern, des samma mia!" versucht Maxi Gstettenbauer (37), herauszufinden, wie seine (Bundes-)Landsleute so ticken.

Jawoi: In "Bayern, des samma mia!" versucht Moderator Maxi Gstettenbauer (37, r.), herauszufinden, wie die Menschen im Freistaat ticken. © BR Fernsehen

Die Sendung wird Teil des neuen "Comedy-Versums" (dazu gleich mehr) des BR-Fernsehens und soll vier Folgen lang mit prominenten Gästen den Freistaat von allen Seiten unter die Lupe nehmen.

Zwar hat Gstettenbauer als gebürtiger Straubinger tiefe Einblicke in das Mindset seiner Mitbürger, doch ohne Hilfe wird das vermutlich eine Nummer zu groß für eine einzelne Person.

Daher haben sich hochkarätige Kollegen angekündigt. Unter anderem unterstützen Comedians wie Michael Altinger (55), Michael Mittermeier (59) oder Simon Pearce (44), die Kabarettisten Eva Karl Faltermeier (42) und Wolfgang Krebs (59) oder die Moderatorinnen Ruth Moschner (49) und Laura Karasek (43).

"In abwechslungsreichen Spielrunden muss das Panel unter anderem erraten, wie die Bayern in Umfragen abgestimmt haben, Schlagzeilen aus Bayern vervollständigen und bayerischen Persönlichkeiten Zitate zuordnen", teilte der Sender in dieser Woche mit.

"Zusätzlich sorgen lustige Bonus-Kategorien für überraschende und unterhaltsame Momente." Dabei stehe weniger das Gewinnen im Fokus, sondern vielmehr das Schmunzeln und Staunen.