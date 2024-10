Wird diese Frau aus Plauen heute "Guidos Deko Queen"?

Plauen - Wer dekoriert am besten? In "Guidos Deko Queen" (VOX) müssen fünf Hobby-Wohnungseinrichter unter Zeitdruck zeigen, wer die kreativsten Ideen hat und Wohntrends am besten umsetzen kann. In dieser Woche mit dabei: Noa Bakker (23) aus Plauen (Vogtland).