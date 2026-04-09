Wrestling, Wikinger, blinde Kicker: Comedians besuchen Vereine und schreiben Stand-up-Show

München - Das Spaß-Format "Comedy auf Bestellung" bezeichnet der Haussender als "das wohl witzigste 'Serviceangebot' im BR Fernsehen". Der Name erklärt das Prinzip: Vereine "bestellen" sich einen Comedian. Der wird als Gast-Mitglied in das Geschehen eingeweiht, um dann daraus eine Show zu basteln. Wie muss man sich das vorstellen?

Hat am wenigsten Durchblick: Michael Mittermeier (60, l.) versucht sich bei der Blindenfußball-Abteilung des FC Ingolstadt 04. © BR/SEO Entertainment

In der ersten Folge zum Beispiel besucht Stand-up-Urgestein Michael Mittermeier (60) die Blindenfußball-Abteilung des FC Ingolstadt 04.

Und er steigt auch gleich gewohnt humorvoll in das Gespräch mit den Spielern ein: "Das Klischee beim Fußball ist ja, dass die Schiris immer blind sind."

Spieler Tom nimmt die Steilvorlage auf: "Ja, das sind unsere schon auch ab und zu." Obwohl deren Augenlicht natürlich völlig in Ordnung sei.

Neben Michael Mittermeier sind auch Lisa Feller (49), Maxi Gstettenbauer (37) und Simon Pearce (44) in insgesamt vier Folgen im Einsatz.

Die Humoristen sollen aber nicht nur eine Runde beim jeweiligen Verein mitspielen.

Die Herausforderung liegt darin, die Abläufe, Spieler, das Mindset und den Verein kennenzulernen, um am Ende ein auf sie zugeschnittenes Stand-up-Programm schreiben zu können.