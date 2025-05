YouTube-Star packt aus: "Flying Uwe" turnte auf totem Vater herum

Hamburg - Sein Vater starb an einer Überdosis, als "Flying Uwe" (38) noch klein war. Trotz grausamer Kindheit schaffte er es nach ganz oben . In der RTL -Doku "Meine erste Million" gibt Uwe Schüder private Einblicke, die erschüttern.

Im Kampfsport fand Uwe Schüder (38) Zuflucht. © RTL

Für ihn ist schon als kleines Kind klar, dass er einen anderen Weg einschlagen will als den seiner Eltern. Beim Kampfsport findet er Zuflucht. "Das war so die Vergangenheit, wo alles sehr ungemütlich war, aber es gab diesen einen Spot, im Kung Fu-Training, wo alles schön warm und in Ordnung war", so der Unternehmer.

2007 startete der Kampfsportler seinen Weg nach oben, gründet einen YouTube-Kanal und feiert schnell Erfolge. Heute folgen ihm dort knapp 1,4 Millionen Menschen. 2013 folgt der Einstieg in das Unternehmen Smilodox, das Sportartikel vertreibt.

2015 gründete der 38-Jährige das Unternehmen Neosupps und begann mit dem Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln. Das abgestempelte Kind war plötzlich reich. Die erste Million hat Schüder mit 28 Jahren verdient.

Obwohl der heute 38-Jährige nie so werden wollte wie seine Eltern, hat er es doch getan. Zumindest den seines leiblichen Vaters, dessen Vorname an ihn weitergegeben wurde.

Drei Jahre vor dessen Tod nimmt Uwe Senior ein Video von sich auf - beim Kampfsport. "Ich gehe davon aus, dass mein Vater genau den gleichen Weg wie ich hätte", so Schüder. "Mein Vater wollte irgendwie so sein. Deswegen nehme ich das jetzt in die Hand."