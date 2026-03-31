Zauberhafter Geldregen: Mega-Gagen der neuen "Harry Potter"-Stars enthüllt

London - Sie sind noch nicht mal Teenager, aber könnten schon bald im Geld schwimmen: Wer das berühmte Trio der neuen "Harry Potter"-Serie bilden wird, ist bereits bekannt. Doch was die Hauptdarsteller, die der Welt von Hogwarts neues Leben einhauchen sollen, verdienen, wusste bislang niemand.

Dominic McLaughlin (12) wird in der neuen Serie die Rolle des Harry Potter übernehmen. © AIDAN MONAGHAN / VARIOUS SOURCES / AFP / KAZUHIRO NOGI / AFP

Dominic McLaughlin (12), ein Junge aus Schottland, erhielt die Ehre, in die Rolle des jungen Zauberlehrlings Harry Potter zu schlüpfen, mit der Daniel Radcliffe (36) einst weltberühmt wurde.

Mit an seiner Seite: Arabella Stanton (11), die die clevere Hexe Hermine Granger verkörpern wird, und Alastair Stout (12) als Harry Potters bester Freund Ron Weasley. In einem Casting der Warner-Bros.-Produktion setzte sich das Trio gegen 32.000 Mitbewerber durch.

Gemeinsam stehen sie nun für die erste von sieben geplanten Staffeln vor der Kamera und lassen sich ihre Rollen gut bezahlen, wie "The Sun" wissen will: Für die erste Ausgabe erhalten die drei 500.000 Pfund (umgerechnet rund 576.000 Euro).

"Das ist eine satte Gage für drei Kinder, die noch nicht einmal im Teenageralter sind – und das ist erst der Anfang", so ein Insider. "Wenn sie so weitermachen, sind sie auf dem besten Weg, noch vor ihrem 18. Geburtstag Multimillionäre zu werden."

Für die achtteilige erste Staffel erhalten McLaughlin, Stanton und Stout pro Folge mehr als 60.000 Pfund (umgerechnet rund 69.000 Euro).