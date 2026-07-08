90er-Party im ZDF-Fernsehgarten: Diese Kultstars heizen am Sonntag auf dem Lerchenberg ein

Mainz - Es wird es nostalgisch! Der ZDF-Fernsehgarten steht am kommenden Sonntag (12. Juli) ganz im Zeichen der 90er Jahre. Dafür haben sich einige Stars von damals angekündigt.

Andrea "Kiwi" Kiewel (61) lädt ihre Gäste am Sonntag zur großen "90er-Party" in den ZDF-Fernsehgarten ein. © Hannes P. Albert/dpa

Unter dem offiziellen Motto "90er-Party" begrüßt Moderatoren-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel (61) wieder zahlreiche Kultstars auf dem Mainzer Lerchenberg, die das Publikum mit den größten Hits des Jahrzehnts auf eine Zeitreise schicken sollen.

Als repräsentative Musikacts sind unter anderem mit dabei: Rednex, Captain Jack, Masterboy feat. Beatrice Delgado (50), Nana (58), Emilia (48), Caught in the Act, Magic Affair sowie Guildo Horn (63) & die Orthopädischen Strümpfe.

Zudem kommen dieses Mal auch Tanzfans auf ihre Kosten. Die Profitänzer Malika Dzumaev (34), Valentin Lusin (38), Evgeny Vinokurov (35), Mariia Maksina (29), Alexandru Ionel (31) und Anastasia Maruster (28) werden ebenfalls auf der Bühne zu sehen sein.