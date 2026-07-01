Sommer, Stars und Rutschen-Action: Das erwartet euch beim ZDF-Fernsehgarten am Sonntag

Mainz - Wer am Wochenende nicht selbst am Strand liegt, bekommt das Urlaubsgefühl direkt ins Wohnzimmer geliefert: Der ZDF-Fernsehgarten steht am Sonntag ganz im Zeichen von Sonne, Sommer und Fernweh.

Moderatorin Andrea Kiewel (61) empfängt am Sonntag ihre Stargäste im ZDF-Fernsehgarten unter dem Motto "Urlaubs-Feeling". © ZDF/Jana Kay

Am 5. Juli lädt Moderatoren-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel (61) wieder zur Live-Show vom Mainzer Lerchenberg ein.

Los geht es wie gewohnt um 12 Uhr. Das Motto der neuen Ausgabe lautet: "Urlaubs-Feeling". Damit dürfte klar sein, wohin die Reise geht: Es soll bunt, leicht und sommerlich werden.

Auch die Gästeliste verspricht einen entspannten Sonntagmittag mit viel Musik und guter Laune. Mit dabei sind nach bisherigem Stand unter anderem Lucas Cordalis (58), Christin Stark (36), die Höhner und Fidi Steinbeck (41).

Für zusätzliche Action soll zudem offenbar eine Wasserrutschen-Challenge sorgen. Angekündigt ist eine acht Meter hohe Rutsche.

Nasse Überraschungen dürfte bei dieser Ausgabe also vorprogrammiert sein.