Flirt-Attacke in Fernsehgarten-Hitze: Aufgedrehte "Kiwi" stürzt sich auf Ralf Möller

Mainz - Heiß war es im ZDF-Fernsehgarten am Sonntagmittag in Mainz. Hat das Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) ein wenig erregt?

Trotz großer Hitze zeigte sich Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) wieder von ihr aufgedrehten Seite. (Archivbild) © imago/Star-Media

Ihr Gast und Co-Moderator war bei sengender Hitze der deutsche Bodybuilder und Hollywood-Schauspieler Ralf Möller, auf den "Kiwi" eine schwüle Flirt-Attacke nach der Anderen abfeuerte.

Allerdings hatte das der sich immer noch in blendender Form befindende 67-Jährige auch selbst zuzuschreiben. Ralf erzählte nämlich, dass er mit "Kiwi" im selben Hotel untergebracht war, wo man sich zufällig am Sonntagmorgen um 7 Uhr im Gym getroffen hatte.

"Wer ist denn die hotte Blonde auf dem Laufband?", habe er sich da gefragt, was bei der Moderatorin für leuchtende Augen sorgte. "Ich kenne wenige Männer, die so gut älter werden wie Du. Die siehst einfach geil aus!", gab sie auch prompt zurück

Dann wurde Ralf beim Grillen mit dem deutschen Grillmeister gierig angegrabbelt, später fragte "Kiwi" im Publikum nach, wer denn Ralf mal anfassen möchte. Das wollte der Schauspieler dann aber doch nicht und wich umständlich aus.

Aber "Kiwi" ließ nicht locker. "Später können sie abstimmen", kündigte sie dem Publikum an, "ob Ralf in den Pool springen oder eine Kühlweste anziehen soll - und sonst nichts"; war natürlich ein Scherz.