ZDF-Fernsehgarten: "Playback des Grauens" von Schlagerstar und kurioser Club-Tanz sorgen für Spott im Netz

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten bot am Sonntag wieder jede Menge Musik, gute Laune und reichlich Gesprächsstoff. Während das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg begeistert mittanzte, machten sich zahlreiche Zuschauer in den sozialen Netzwerken über eine Tanz-Choreografie und einen Playback-Auftritt lustig.

Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) führte auch an diesem Sonntag gewohnt souverän durch den ZDF-Fernsehgarten. © IMAGO / pictureteam

Schon zu Beginn der Sendung heizte "Fernsehgarten-Warm-upper" Markus Schöffl (63) die Stimmung an. Seine Anleitung für den gemeinsamen Clubtanz: "Wir schieben mit den Händen zweimal nach oben", anschließend folgte ein Ganzkörper-Shake. Danach wurde die Hüfte gekreist und mit den Händen eine Sonne geformt.

Vor Ort kam die Mitmach-Aktion bestens an. Das Publikum stand geschlossen auf und bewegte sich begeistert entsprechend der vorgegebenen Choreografie.

Im Netz fiel das Urteil jedoch deutlich bissiger aus. Vor allem auf X spotteten zahlreiche Nutzer über die im Laufe der Show immer wieder eingestreute Tanz-Einlage.

"Klar, Copyright auf Gezappel", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte ironisch: "Wie einfallsreich." Besonders drastisch formulierte es eine X-Nörglerin mit: "Ich bin ein Gast, hol mich hier raus."