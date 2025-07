Annemarie Eilfeld überzeugt im ZDF-Fernsehgarten: "Das kann nur sie!"

Mainz/Dessau-Roßlau - Dass Schlagermusiker über Liebe singen, ist wahrlich nichts Neues. Annemarie Eilfeld (35) aber konnte am Sonntagmittag das Publikum dennoch überzeugen.

Schon bei der Generalprobe legte sich Annemarie Eilfeld (35) voll ins Zeug. © Bildmontage: Instagram/annemarie_eilfeld

"Man hat das Gefühl, dass schon alles über die Liebe gesungen wurde - aber denkste. Für die Liebe ist es nie genug", kündigte Andrea Kiewel (60) im ZDF-Fernsehgarten an.

Eilfeld präsentierte in Mainz-Lerchenberg ihre neue Single "Liebe kann" - eine Liebeserklärung an ihren Mann Tim Sandt (34), mit dem sie 2020 im "Sommerhaus der Stars" gewesen ist, sowie ihren fast dreijährigen Sohn Elian, Familie und Freunde. "Weil immer, wenn es hart ist, macht diese Liebe, dass man nicht aufgibt und weitermacht", so Kiewel.

"Liebe kann, Liebe soll, Liebe darf, Liebe will das Herz berühr'n", singt die Sachsen-Anhalterin im Refrain, legt dabei einige Meter im Studio unter freiem Himmel zurück.

Das beeindruckt sogar die Moderatorin: "Einmal quer durch den ganzen Fernsehgarten - das kann nur sie!" Und auch das Publikum leistete nach dem Auftritt tosenden Applaus für Eilfeld, die 2009 als Lady-Gaga-Verschnitt Schlagzeilen bei DSDS lieferte.

Für die Sängerin ging es direkt danach weiter nach Brandenburg, wo sie ab 17.25 Uhr beim Fürstenwalder Stadtfest auftreten wird.