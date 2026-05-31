Aufregung beim ZDF: Darum konnte der Fernsehgarten heute nicht pünktlich starten

Mainz - Glück für alle Fans des Fernsehgartens im ZDF ! Das Wetter hätte dem Treiben auf dem Mainzer Lerchenberg am Sonntag fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Zuschauer vor Ort mussten sich kurz in Sicherheit bringen.

Der ZDF-Fernsehgarten wäre fast ins Wasser gefallen. © Hannes P Albert/dpa

"Aufgrund der aktuellen Wetterlage beginnt der Fernsehgarten heute erst um 12.11 Uhr", teilte der Sender kurz vor dem Start via Instagram mit.

Hintergrund waren Warnungen des Wetterdiensts vor Gewittern mit starken Sturmböen in Mainz.

Regulär beginnt die Show immer sonntags um 12 Uhr. Zur Zeitüberbrückung war auf dem Sender eine Doku über die griechische Insel Kreta zu sehen.

Da es sich beim Fernsehgarten um eine Open-Air-Show handelt, müssen bei solchen Wetterlagen zum Schutz von Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60), ihrem Team, den Gästen und Zuschauern entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die auch eine Evakuierung einschließen.