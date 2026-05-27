Bingo-Alarm auf dem Lerchenberg: Diese Stars feiern am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten

Mainz - Auf dem Mainzer Lerchenberg wird am kommenden Sonntag wieder gefeiert, getanzt und mitgesungen: Der ZDF-Fernsehgarten lädt am 31. Mai zur großen "Bingo-Party" und die Gästeliste hat es ein weiteres Mal in sich.

Moderatorin Andrea Kiewel (60) führt den ZDF-Fernsehgarten dieses Jahr durch die 40-jährige Jubiläumssaison. © IMAGO / pictureteam

Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) wird mit dieser Mischung aus internationalen Musiklegenden, Schlagerstars und jungen Pop-Acts sicherlich erneut für beste Sommerlaune sorgen. Bereits jetzt stehen mehrere prominente Namen fest, die am Sonntag live auf der Bühne stehen werden.

Besonders spannend: Mit Chris de Burgh (77) kommt ein echter Weltstar nach Mainz. Der Sänger von Klassikern wie "Lady in Red" dürfte für einen der emotionalen Höhepunkte der Sendung sorgen.

Auch die Schlagerfans kommen voll auf ihre Kosten. Mit dabei sind unter anderem Anna-Maria Zimmermann (37), Julian Reim (29) und Tim Peters (35). Dazu gesellen sich spannende Newcomer und Pop-Acts wie Florian Künstler (41), Remo Forrer (24), TABI & ALINA sowie Amyy (20).

Unter dem Motto "Bingo-Party" soll die neue Ausgabe klassische Fernsehgarten-Elemente mit passenden Spielen und Aktionen rund um das beliebte Glücksspiel verbinden. Neben Live-Musik dürften also auch wieder verrückte Aktionen und sommerliche Party-Stimmung auf dem Programm stehen.