ZDF-Fernsehgarten wird zur Koch-Arena: Diese Stars sind an Pfingstsonntag dabei

Mainz - Der allseits beliebte ZDF-Fernsehgarten befindet sich schon mitten drin in seiner 40-jährigen Jubiläumssaison und findet am 24. Mai unter kulinarischen Vorzeichen statt. Zahlreiche Stargäste haben sich bereits angemeldet.

Andrea "Kiwi" Kiewel (60) moderiert den ZDF-Fernsehgarten bereits seit 2000 - lediglich unterbrochen von einer einjährigen Pause im Jahr 2008. © ZDF/Marcus Höhn

Am Pfingstsonntag wird auf dem Mainzer Lerchenberg gekocht, gesungen und gefeiert, denn der ZDF-Fernsehgarten steht diesmal unter dem Motto "Koch-Battle".

Wie gewohnt führt Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) live durch die Sendung vom Mainzer Lerchenberg.

Neben sommerlicher Fernsehgarten-Atmosphäre soll es diesmal vor allem am Herd heiß hergehen: Geplant sind verschiedene Koch-Duelle, unterhaltsame Mitmachaktionen und alles rund um Geschmack und Küche.

Auch musikalisch fährt die Sendung wieder ein internationales und bunt gemischtes Line-up auf.

Bereits angekündigt sind unter anderem Lordi, Johnny Logan, The Dark Tenor gemeinsam mit Patricia Kelly sowie Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo. Außerdem stehen Joey Heindle, Francine Jordi, Sonia Liebing, Ohio Express sowie Aditotoro x paulomuc auf der Gästeliste.