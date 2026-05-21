ZDF-Fernsehgarten wird zur Koch-Arena: Diese Stars sind an Pfingstsonntag dabei
Mainz - Der allseits beliebte ZDF-Fernsehgarten befindet sich schon mitten drin in seiner 40-jährigen Jubiläumssaison und findet am 24. Mai unter kulinarischen Vorzeichen statt. Zahlreiche Stargäste haben sich bereits angemeldet.
Am Pfingstsonntag wird auf dem Mainzer Lerchenberg gekocht, gesungen und gefeiert, denn der ZDF-Fernsehgarten steht diesmal unter dem Motto "Koch-Battle".
Wie gewohnt führt Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) live durch die Sendung vom Mainzer Lerchenberg.
Neben sommerlicher Fernsehgarten-Atmosphäre soll es diesmal vor allem am Herd heiß hergehen: Geplant sind verschiedene Koch-Duelle, unterhaltsame Mitmachaktionen und alles rund um Geschmack und Küche.
Auch musikalisch fährt die Sendung wieder ein internationales und bunt gemischtes Line-up auf.
Bereits angekündigt sind unter anderem Lordi, Johnny Logan, The Dark Tenor gemeinsam mit Patricia Kelly sowie Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo. Außerdem stehen Joey Heindle, Francine Jordi, Sonia Liebing, Ohio Express sowie Aditotoro x paulomuc auf der Gästeliste.
Der ZDF-Fernsehgarten läuft am Sonntag, 24. Mai 2026, ab 12 Uhr, live im ZDF. Anschließend steht die Ausgabe auch online im Stream zur Verfügung.
Titelfoto: ZDF/Marcus Höhn