ZDF-Fernsehgarten: Kiwi will "wild geküsst werden" und bekommt "Domina"-Tipps

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten am dritten Mai-Sonntag war als "große Schlagerparty" konzipiert: Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) wurde mit frenetischem Applaus begrüßt, während sie zu den Klängen von "Tanze Samba mit mir" in das Show-Gelände in Mainz-Lerchenberg einlief - und schon wenig später wollte sie geküsst werden.

Die ehemalige Leistungsschwimmerin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) moderiert den ZDF-Fernsehgarten mit Unterbrechung seit dem Jahr 2000. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa

Als die ehemalige Leistungsschwimmerin die Sängerin Maite Kelly (46) ankündigte, sagte sie über die US-Amerikanerin: "Sie weiß, was Frauen wollen: Liebe, Wertschätzung und Respekt. Und sie sagt von sich selbst, and i love you for this sentence: 'Ich bin ein wilder Kuss für alle, die noch wild geküsst werden wollen'."

"Ich hier unbedingt!", setzte Kiwi sogleich lautstark hinzu und reckte einen Arm empor.

Die Moderatorin blieb aber ohne wilden Schmatzer, Kelly intonierte bereits ihren Song "Ein Kuss in Paris".

Auf "X" begannen unterdessen die Fernsehgarten-Nörgler mit ihren sarkastischen Kommentaren zum Show-Geschehen: "🤗 Wir müssen alle Opfer bringen. Und wenn es der #Fernsehgarten 💐 ist. 😁", war da dabei unter anderem zu Lesen.