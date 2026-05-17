ZDF-Fernsehgarten: Kiwi will "wild geküsst werden" und bekommt "Domina"-Tipps
Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten am dritten Mai-Sonntag war als "große Schlagerparty" konzipiert: Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) wurde mit frenetischem Applaus begrüßt, während sie zu den Klängen von "Tanze Samba mit mir" in das Show-Gelände in Mainz-Lerchenberg einlief - und schon wenig später wollte sie geküsst werden.
Als die ehemalige Leistungsschwimmerin die Sängerin Maite Kelly (46) ankündigte, sagte sie über die US-Amerikanerin: "Sie weiß, was Frauen wollen: Liebe, Wertschätzung und Respekt. Und sie sagt von sich selbst, and i love you for this sentence: 'Ich bin ein wilder Kuss für alle, die noch wild geküsst werden wollen'."
"Ich hier unbedingt!", setzte Kiwi sogleich lautstark hinzu und reckte einen Arm empor.
Die Moderatorin blieb aber ohne wilden Schmatzer, Kelly intonierte bereits ihren Song "Ein Kuss in Paris".
Auf "X" begannen unterdessen die Fernsehgarten-Nörgler mit ihren sarkastischen Kommentaren zum Show-Geschehen: "🤗 Wir müssen alle Opfer bringen. Und wenn es der #Fernsehgarten 💐 ist. 😁", war da dabei unter anderem zu Lesen.
ZDF-Fernsehgarten: Mit "Domina" oder "Fräulein Rottenmeier"?
Zu Hochformen liefen die Nörgler auf, als Knigge-Trainerin Nicole Schlepphors von Kiwi zu einem längeren Interview empfangen wurde und Benimm-Tipps gab.
Die Spezialistin für höfliches Verhalten trat mit einem sehr extravaganten Look auf: Die Haare waren zu einem voluminösen Dutt gebunden, sie trug eine große Brille und dazu einen lilafarbenen Blazer mit weißer Bluse und schwarzer Fliege. Hinzu kamen ein strenger Gesichtsausdruck und eine sehr gewählte Ausdrucksweise.
"Tagsüber Knigge-Lehrerin, abends Domina?", fragte ein Fernsehgarten-Spötter provokant.
Ein anderer Nörgler erinnerte an die Figur der strengen Hausdame "Fräulein Rottenmeier" aus "Heidi" und ergänzte: "Bringt den Fernsehgarten-Besuchern mal ordentlich Benehmen bei."
Mit vielen Schlager-Songs und den üblichen Spielen dümpelte die Show danach weiter vor sich hin. Ein Publikums-Highlight und zugleich der Rausschmeißer war der Auftritt von Schlager-Ikone Hansi Hinterseer (72) mit "Hände zum Himmel".
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa