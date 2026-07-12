12.07.2026 14:36 Playback aus der Hölle, aber immerhin mal gute Musik beim ZDF-Fernsehgarten! Tanzender Zahnarzt hat es Kiwi angetan

Wer es nostalgisch mag, war an diesem Sonntag beim Fernsehgarten im ZDF richtig. Unter dem Motto "90er-Party" ging es auf dem Mainzer Lerchenberg zur Sache.

Von Jan Höfling

Mainz - Rednex, Pokémon, Fliesentisch-Deko: Wer es nostalgisch mag, war an diesem Wochenende beim Fernsehgarten im ZDF genau richtig. Denn unter dem Motto "90er-Party" ging es auf dem Mainzer Lerchenberg ordentlich zur Sache.

Andrea "Kiwi" Kiewel (61) hatte sichtlich Spaß am Motto. © Hannes P Albert/dpa Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) hatte angesichts der Musik praktisch den kompletten Sonntagmittag über mit heftigen "Tanz-Tourette"-Schüben zu "kämpfen", was natürlich auch der Community auf X nicht verborgen blieb. Mehrere erinnerten ihre Zuckungen eher an "Reha-Sport". Geschmäcker sind bekanntlich ja verschieden ... Für die bestenfalls als stark energiegeladen zu bezeichnende Moderation lieferte Kiwi für einen Nutzer selbst die passende Erklärung, als die 61-Jährige in Erinnerungen an wilde Technopartys schwelgte, die schon rund 30 Jahre zurückliegen. ZDF-Fernsehgarten Flirt-Attacke in Fernsehgarten-Hitze: Aufgedrehte "Kiwi" stürzt sich auf Ralf Möller "Kiwi war auf den 90er Technopartys in Berlin, das erklärt, warum sie immer noch so verstrahlt ist", lautete die Erkenntnis, die den Weg ins Netz fand. Immerhin: Die Auftritte von Rednex, Captain Jack, Masterboy featuring Beatrice Delgado (50), Nana (58), Emilia Mitiku (48), Caught in the Act, Magic Affair, Guildo Horn (63) & die Orthopädischen Strümpfe sorgten vor Ort und Zuhause für Stimmung, kamen bei den meisten hervorragend an. Manche der Playback-Auftritte waren allerdings "ausbaufähig".

Fernsehgarten trifft "Let's Dance": Sechs Menschen bekommen mehr Bewegung als Andrea Kiewel

Natürlich durfte auch diese Woche die übliche Challenge nicht fehlen. Beteiligt daran waren die wohl einzigen Menschen auf dem ganzen Lerchenberg, die mehr in Bewegung waren als die Moderatorin - sechs "Let's Dance"-Tänzerinnen und -Tänzer. Aufgeteilt in zwei Dreiergruppen traten Malika Dzumaev (34), Anastasia Maruster (28) und Alexandru Ionel (31) gegen Mariia Maksina (29), Valentin Lusin (38) und Evgeny Vinokurov (35) an. Wobei es der als Zahnarzt arbeitende Ionel der 61-Jährigen angetan hatte. Einen Hehl machte Kiewel daraus nicht, im Netz rollten wenig überraschend die Augen.

Wilde Tanz-Duelle im Fernsehgarten am Sonntagmittag und eine Jury, die Wünsche offen lässt

Guildo Horn (63) durfte die Tänze bewerten. © Rolf Vennenbernd/dpa Passend zur Leidenschaft der Gäste standen drei Tanz-Duelle auf dem Programm. Die Trios hatten bei jeder Runde rund zehn Minuten, um eine zu den Beats passende Choreographie auszuarbeiten, die dann auf der ZDF-Bühne präsentiert wurde. Natürlich durfte auch im Fernsehgarten eine Jury nicht fehlen. Diese bestand aus der Sängerin von "Magic Affair", Franca Morgano, Guildo Horn (63) und Bastiaan Ragas (55). Im Netz wurde sich zwar als Juror Joachim Llambi (61) gewünscht, aber man kann im Leben bekanntlich oft nicht alles haben. Nach drei recht schwitzigen Durchgängen in der prallen Mainzer Sonne verbuchten Maksina, Lusin und Vinokurov knapp das bessere Ende für sich. ZDF-Fernsehgarten ZDF-Fernseharten: "Sommerparty" wird Hitzeschlacht - das müssen die Fans wissen! Doch das war längst nicht alles, was geboten wurde.

Fernsehgarten im ZDF will mit Klebefliesen-Optik von Deko-Boy Tom und Pokémon-Exkurs überzeugen

Zusätzlich gab es für viele doch eher fragwürdige Tipps von Deko-Boy Tom, der mit bürgerlichem Namen Tom Klein heißt. Im Zentrum standen in Klebefliesen-Optik beklebte Gegenstände, die sagen wir mal "überschaubar" bei den X-Usern ankamen.

Durchwachsen kam ebenfalls der überraschend lange Exkurs in das Thema Pokémon an. Für alle, die sich kurz mal etwas älter fühlen möchten: Die Fantasiewesen, Ash Ketchum und Co. feierten im Februar dieses Jahres bereits in 30-jähriges Jubiläum.