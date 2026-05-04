Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert 40. Geburtstag: Das erwartet die Zuschauer am Sonntag!

Mainz - Der " ZDF-Fernsehgarten " feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Gleich zum Auftakt der neuen Saison am kommenden Sonntag (10. Mai, 12 Uhr) wird das Jubiläum im Mittelpunkt der Open-Air-Show live vom Mainzer Lerchenberg stehen.

Am kommenden Sonntag startet die diesjährige Saison des "ZDF-Fernsehgarten" mit Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60). © Ralph Orlowski/ZDF/dpa

Und neben Tipps und Servicethemen wird selbstverständlich auch wieder jede Menge Musik geboten. Wie das ZDF ankündigte, werden etwa die Sängerinnen Beatrice Egli (37) und Vanessa Mai (34) auf der Bühne des Fernsehgartens stehen.

Zudem kommt Entertainer Marti Fischer (35) und Moderator Hugo Egon Balder (76) wird gemeinsam mit den Bad Falling Bostels zeigen, dass er auch als Musiker so einiges zu bieten hat. Zu den weiteren Gästen zählen Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (41) und Schlager-Ikone Peggy March (78).

Natürlich führt auch in diesem Jahr wieder Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel durch den Fernsehgarten. Seit 2000 ist die 60-Jährige das Gesicht der Show. Lediglich 2008 wurde sie eine Saison lang von Ernst-Marcus Thomas (53) vertreten.