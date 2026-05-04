Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert 40. Geburtstag: Das erwartet die Zuschauer am Sonntag!
Mainz - Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Gleich zum Auftakt der neuen Saison am kommenden Sonntag (10. Mai, 12 Uhr) wird das Jubiläum im Mittelpunkt der Open-Air-Show live vom Mainzer Lerchenberg stehen.
Und neben Tipps und Servicethemen wird selbstverständlich auch wieder jede Menge Musik geboten. Wie das ZDF ankündigte, werden etwa die Sängerinnen Beatrice Egli (37) und Vanessa Mai (34) auf der Bühne des Fernsehgartens stehen.
Zudem kommt Entertainer Marti Fischer (35) und Moderator Hugo Egon Balder (76) wird gemeinsam mit den Bad Falling Bostels zeigen, dass er auch als Musiker so einiges zu bieten hat. Zu den weiteren Gästen zählen Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (41) und Schlager-Ikone Peggy March (78).
Natürlich führt auch in diesem Jahr wieder Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel durch den Fernsehgarten. Seit 2000 ist die 60-Jährige das Gesicht der Show. Lediglich 2008 wurde sie eine Saison lang von Ernst-Marcus Thomas (53) vertreten.
"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel will es am Sonntag "krachen lassen"
Auch für Kiwi ist das 40-jährige Jubiläum natürlich ein Grund, "richtig groß zu feiern und es krachen zu lassen", sagte sie im ZDF-Interview.
Das gehe im Übrigen ganz einfach, "weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer der beste Part der Show sind: live, zum Anfassen, fröhlich, unbeschwert", so die Moderatorin weiter.
An insgesamt 20 Sonntagen darf sich das Publikum vor Ort und an den Bildschirmen 2026 wieder auf den "ZDF-Fernsehgarten" freuen – immer um 12 Uhr im ZDF.
Titelfoto: Ralph Orlowski/ZDF/dpa