Jubiläum beim Fernsehgarten: Wer moderierte eigentlich vor Andrea Kiewel?
Von Gregor Tholl
Mainz - Ziemlich genau 40 Jahre ist es her, dass der erste "ZDF-Fernsehgarten" über die Bildschirme der Nation flimmerte. Ilona Christen, damals 35 Jahre alt, führte am 29. Juni 1986 ab 11 Uhr durch die erste Ausgabe des bis heute laufenden Live-Events.
Am Premierentag strahlte die Sonne. Abends sollte zudem das Finale der Fußball-WM in Mexiko zwischen Deutschland und Argentinien stattfinden. Die Show lief gut, der Sender war stolz.
Zu Gast hatte Christen etwa den Vater und Bruder von Nationalspieler Lothar Matthäus (65) und als "Party-Tipp der Woche" wurde ein Wassermelonencocktail zubereitet. Die deutsche Grand-Prix-Teilnehmerin Ingrid Peters (72) sang acht Wochen nach ihrem achten Platz beim Eurovision Song Contest noch mal ihr Lied "Über die Brücke geh'n".
Statt der ursprünglich erwarteten etwa 400 Zuschauerinnen und Zuschauer (ausgelost durch eine Leseraktion der "Allgemeinen Zeitung" Mainz) hatten am Morgen gut doppelt so viele Menschen um Einlass aufs ZDF-Gelände gebeten.
Von da an steigerte sich die Zuschauerzahl jeden Sonntag. Auch heute kommen die Leute nicht nur aus Mainz und Umgebung, sondern aus allen Ecken Deutschlands. Die Show wird inzwischen bekanntlich seit mehr als 25 Jahren von Andrea Kiewel (61) moderiert, Tausende sind sonntags auf dem Gelände dabei.
"ZDF-Fernsehgarten" sollte "Mischung aus Kultur, Sport, Mode, Musik und Freizeit" bieten
Ein paar Tage vor der ersten Show damals hatte das ZDF seine 1,35 Millionen Mark teure Freiluftanlage am Sendezentrum in Mainz-Lerchenberg vorgestellt. Sie erinnere an ein klassisches Amphitheater, schrieb die Nachrichtenagentur dpa damals in einer Meldung.
ZDF-Intendant Dieter Stolte (†89) schwor auf das neue Format im Freien ein, das eine "Mischung aus Kultur, Sport, Mode, Musik und Freizeit" biete. Programmdirektor Alois Schardt (†71) sagte, damit komme das ZDF der Forderung nach "Fernsehen zum Anfassen" näher.
Am Ende der ersten Fernsehgarten-Saison zeigte sich das ZDF zufrieden mit der Show und vor allem auch der 2099 im Alter von 58 Jahren verstorbenen Moderatorin Ilona Christen. Die Idee, diese Sendung auf dem Mainzer Lerchenberg zu einer Stätte der Begegnung von Fernsehmachern und Publikum werden zu lassen, sei angenommen worden, sagte Stolte.
Nach ZDF-Angaben sahen an den zehn Sonntagen vom 29. Juni bis zum 31. August 1986 jeweils bis zu 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den "Fernsehgarten". Aktuell kommt der Fernsehgarten immer noch auf gute Quoten und eine durchschnittliche Reichweite von gut anderthalb Millionen Zuschauern.
Titelfoto: annes P Albert/dpa