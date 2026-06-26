Jubiläum beim Fernsehgarten: Wer moderierte eigentlich vor Andrea Kiewel?

Mainz - Ziemlich genau 40 Jahre ist es her, dass der erste " ZDF-Fernsehgarten " über die Bildschirme der Nation flimmerte. Ilona Christen, damals 35 Jahre alt, führte am 29. Juni 1986 ab 11 Uhr durch die erste Ausgabe des bis heute laufenden Live-Events.

In der ersten Show begrüßte Ilona Christen (†58) unter anderem Vater und Bruder von Lothar Matthäus; passend zum am Abend stattfindenden WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien in Mexiko. © Renate Schäfer7ZDF/dpa

Am Premierentag strahlte die Sonne. Abends sollte zudem das Finale der Fußball-WM in Mexiko zwischen Deutschland und Argentinien stattfinden. Die Show lief gut, der Sender war stolz.

Zu Gast hatte Christen etwa den Vater und Bruder von Nationalspieler Lothar Matthäus (65) und als "Party-Tipp der Woche" wurde ein Wassermelonencocktail zubereitet. Die deutsche Grand-Prix-Teilnehmerin Ingrid Peters (72) sang acht Wochen nach ihrem achten Platz beim Eurovision Song Contest noch mal ihr Lied "Über die Brücke geh'n".

Statt der ursprünglich erwarteten etwa 400 Zuschauerinnen und Zuschauer (ausgelost durch eine Leseraktion der "Allgemeinen Zeitung" Mainz) hatten am Morgen gut doppelt so viele Menschen um Einlass aufs ZDF-Gelände gebeten.

Von da an steigerte sich die Zuschauerzahl jeden Sonntag. Auch heute kommen die Leute nicht nur aus Mainz und Umgebung, sondern aus allen Ecken Deutschlands. Die Show wird inzwischen bekanntlich seit mehr als 25 Jahren von Andrea Kiewel (61) moderiert, Tausende sind sonntags auf dem Gelände dabei.