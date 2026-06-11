So feiert "Kiwi" am Sonntag im "Fernsehgarten" die große WM-Fußball-Party!
Mainz - Endlich ist es so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA startet und dazu passend wird im "ZDF-Fernsehgarten" am kommenden Sonntag ab 12 Uhr die große Fußball-Party gefeiert!
Hinzu kommt, dass am Sonntagabend um 19 Uhr die Deutsche Nationalmannschaft in Houston/Texas gegen den krassen Außenseiter Curacao ihr erstes WM-Spiel absolviert, das selbstverständlich klar gewonnen werden soll.
Als Einstimmung kündigt das ZDF auch für das große Live-Event vom Mainzer Lerchenberg jede Menge Spektakel um das runde Leder an. So wird es sportliche Spiele mit Fußball-Bezug geben und ein tierisches WM-Orakel soll das Abschneiden der deutschen Elf im Turnier voraussagen.
Dazu kommen mit David Odonkor (42) und Matze Knop (51) unter anderem zwei Gäste, die sich mit Fußball auskennen.
Odonkor war bei der Heim-WM in Deutschland Teil des "Sommermärchens", während Comedian Knop bekannte Fußball-Größen wie Jogi Löw (66), Jürgen Klopp (58) oder Manuel Neuer (40) auf seine unnachahmlich Art und Weise imitieren kann.
Sonnenschein und viele Stars für "Fernsehgarten"-Sonntag angekündigt
Und wie üblich gibt es darüber hinaus natürlich wieder jede Menge Musik. So werden etwa das britische Pop-Duo Right Said Fred, die Hermes House Band, die Kölner Musiker von Brings oder Schlager-Urgestein Olaf der Flipper (80) die rund 5000 Zuschauer auf dem ZDF-Gelände und zu Hause an den Bildschirmen in die passende Stimmung versetzen.
Auch das Wetter wird am Wochenende wohl mitspielen. So sind laut dem Deutschen Wetterdienst für den Sonntag in Mainz angenehme Temperaturen um die 20 Grad und viel Sonne angesagt.
Eine Unwetterwarnung wie vor zwei Wochen, als der "ZDF-Fernsehgarten" erst mit Verspätung beginnen konnte, kündigt sich zurzeit nicht an.
Es ist also alles bereit für Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) und ihr Team, um mit dem Publikum die große Fußball-Party zu feiern.
Titelfoto: ZDF/Jana Kay