So feiert "Kiwi" am Sonntag im "Fernsehgarten" die große WM-Fußball-Party!

Mainz - Endlich ist es so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA startet und dazu passend wird im " ZDF-Fernsehgarten " am kommenden Sonntag ab 12 Uhr die große Fußball-Party gefeiert!

Andrea Kiewel (60) feiert am kommenden Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" die große Fußball-Party zur WM. © ZDF/Jana Kay

Hinzu kommt, dass am Sonntagabend um 19 Uhr die Deutsche Nationalmannschaft in Houston/Texas gegen den krassen Außenseiter Curacao ihr erstes WM-Spiel absolviert, das selbstverständlich klar gewonnen werden soll.

Als Einstimmung kündigt das ZDF auch für das große Live-Event vom Mainzer Lerchenberg jede Menge Spektakel um das runde Leder an. So wird es sportliche Spiele mit Fußball-Bezug geben und ein tierisches WM-Orakel soll das Abschneiden der deutschen Elf im Turnier voraussagen.

Dazu kommen mit David Odonkor (42) und Matze Knop (51) unter anderem zwei Gäste, die sich mit Fußball auskennen.

Odonkor war bei der Heim-WM in Deutschland Teil des "Sommermärchens", während Comedian Knop bekannte Fußball-Größen wie Jogi Löw (66), Jürgen Klopp (58) oder Manuel Neuer (40) auf seine unnachahmlich Art und Weise imitieren kann.