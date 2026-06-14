Fernsehgarten-Orakel prophezeit bitteres Debakel: Deutschland-Fans müssen stark sein

Andrea Kiewel (61) hatte einmal mehr beste Laune, daran konnte auch das Ergebnis des Jack-Russell-Terrier-Orakels nichts ändern. © Ralph Orlowski/ZDF/dpa

Die schlechte Nachricht direkt: Für die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) könnte es gegen den krassen Außenseiter eng werden. Denn ein tierisches Orakel, das natürlich nicht fehlen durfte, prophezeite eine bittere Auftaktniederlage.

Acht zuckersüße Hundewelpen wurden auf zwei Näpfe losgelassen, drei der Jack Russell Terrier entschieden sich für den mit der Deutschlandfahne darunter, fünf für den von Curaçao. Fazit: satte Vierbeiner und ein Mega-Debakel für die DFB-Elf.

Eine Pleite musste auf dem Mainzer Lerchenberg am Sonntag auch Ex-Fußballnationalspieler David Odonkor (42) verkraften. Unter den Augen von Andrea "Kiwi" Kiewel (61) und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (56), der als Schiedsrichter herhalten musste, stand ein Wettkampf zwischen Odonkor und dem Comedian Matze Knop (51) im Fokus.

Beide duellierten sich im Torwandschießen, malten mit Schiedsrichterspray Gegenstände auf den Rasen, mussten Fußballerzitate sowie WM-Songs erraten und sich beim Fußball-Golf beweisen. Das bessere Ende verbuchte Knop.