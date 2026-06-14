Fernsehgarten-Orakel prophezeit bitteres Debakel: Deutschland-Fans müssen stark sein
Mainz - Die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA läuft, am Abend trifft die deutsche Elf auf Curaçao. Passend dazu drehte sich natürlich auch im Fernsehgarten im ZDF unter dem Motto "Fußball-Party" alles um das runde Leder.
Die schlechte Nachricht direkt: Für die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) könnte es gegen den krassen Außenseiter eng werden. Denn ein tierisches Orakel, das natürlich nicht fehlen durfte, prophezeite eine bittere Auftaktniederlage.
Acht zuckersüße Hundewelpen wurden auf zwei Näpfe losgelassen, drei der Jack Russell Terrier entschieden sich für den mit der Deutschlandfahne darunter, fünf für den von Curaçao. Fazit: satte Vierbeiner und ein Mega-Debakel für die DFB-Elf.
Eine Pleite musste auf dem Mainzer Lerchenberg am Sonntag auch Ex-Fußballnationalspieler David Odonkor (42) verkraften. Unter den Augen von Andrea "Kiwi" Kiewel (61) und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (56), der als Schiedsrichter herhalten musste, stand ein Wettkampf zwischen Odonkor und dem Comedian Matze Knop (51) im Fokus.
Beide duellierten sich im Torwandschießen, malten mit Schiedsrichterspray Gegenstände auf den Rasen, mussten Fußballerzitate sowie WM-Songs erraten und sich beim Fußball-Golf beweisen. Das bessere Ende verbuchte Knop.
Von "Fußball-Party" zu "Discofox": Fernsehgarten mit Achim Petry, Patrick Lindner und Stefanie Hertel
Für Unterhaltung sorgten auf musikalischer Seite unter anderem Right Said Fred mit dem Song "Stand Up For The Champions", die Hermes House Band, Luca-Dante Spadafora (27) oder Schlager-Urgestein Olaf der Flipper (80). Außerdem zeigte Helena Polach, wie gut sie Fußbälle jonglieren kann, und der beliebte YouTuber und Koch Bernd Zehner, wie man passend zu den WM-Nationen das Beste aus Bratwürsten und Beilagen rausholt. Schließlich darf die Stadion-Wurst im Fernsehgarten nicht fehlen.
Auch nächste Woche geht es auf dem Lerchenberg in Mainz wieder rund. Das Thema am Sonntag (21. Juni) lautet nach der "Fußball-Party" dann "Discofox". Mit von der Partie werden beispielsweise Die Amigos, Achim Petry (51), Allessa (47), Jörg Bausch (53), Patrick Lindner (65) und Stefanie Hertel (46) sein. Kiewel und Co. legen wie immer ab 12 Uhr los.
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