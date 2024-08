Fernsehgarten-Sommerparty am Sonntag: Internationale Starsängerin kommt!

Mainz - Das Warten hat ein Ende! Nach einer kurzen Pause des ZDF-Fernsehgartens am vergangenen Wochenende steppt am morgigen Sonntag wieder der Bär auf dem Mainzer Lerchenberg. Mit dabei ist eine internationale Starsängerin.

Andrea Kiewel (59) moderiert den ZDF-Fernsehgarten bereits seit über 20 Jahren und begrüßt an diesem Sonntag äußerst viele Stargäste. © ZDF/Ralph Orlowski

Viele Fans waren am letzten Wochenende traurig, weil sie ihren geliebten Fernsehgarten nicht wie gewohnt am Sonntagvormittag an den TV-Geräten oder vor Ort verfolgen konnte.



Aufgrund der Olympia-Übertragung des ZDFs fiel die größte Open-Air-Show Europas einmalig aus, doch jetzt kehrt sie unter dem Motto "Sommerparty" mit einer großen Sause wieder zurück.

Dabei soll das Geheimnis um das perfekte Spaghetti-Eis gelüftet werden, das natürlich zu jedem guten Sommer dazugehört. Außerdem gibt es kühle Getränke in Form von erfrischend gemixten Cocktails zur Mega-Sommer-Feierei in Mainz.

Und auch zahlreiche Stargäste haben sich wieder angemeldet. Für Partystimmung sorgen: