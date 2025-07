Überraschungs-Gast: Dann besucht Stefan Mross "Kiwi" im "Fernsehgarten"

Alles in Kürze

Mainz/Berlin - "Immer wieder Sonntags"-Gastgeber Stefan Mross (49) wird am 28. September im ZDF-"Fernsehgarten" auftreten.

Am 28. September wird Stefan Mross (49) Andrea Kiewel (60) im "ZDF-Fernsehgarten" besuchen. © Ralph Orlowski/ZDF/dpa

"Ich habe die Anfrage vom ZDF bekommen, ob ich bei der letzten Sendung des Jahres zum Oktoberfest auftreten möchte. Total cool. Da sieht man, dass wir keine Konkurrenten sind", sagte der ARD-Moderator der "Bild" über das anstehende Gastspiel bei ZDF-Kollegin Andrea Kiewel (60).

Das ZDF bestätigte den Auftritt des Trompeters in der Sendung am 28. September, die in den Sommermonaten üblicherweise sonntags um 12 Uhr zu sehen ist.

"Die 'ZDF-Fernsehgarten'-Redaktion freut sich sehr, ihn auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßen zu dürfen", sagte eine Sprecherin.