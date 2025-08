Keine Live-Show am Sonntag: Das steckt hinter dem Fernsehgarten-Aus

Bei der großen Malle-Party des ZDF-Fernsehgartens am letzten Sonntag mussten rund 8000 Zuschauer aufgrund eines starken Unwetters evakuiert werden. © Montage: Hannes P. Albert/dpa, Karsten Schmalz

Am vergangenen Sonntag musste ausgerechnet die mit 8000 Zuschauern ausverkaufte Mallorca-Ausgabe auf dem Mainzer Lerchenberg aufgrund eines plötzlichen Unwetters bereits nach rund einer Viertelstunde abgebrochen werden.

Am 3. August bleibt die Bühne hingegen von Vornherein ganz leer - aus programmplanerischen Gründen.

Das ZDF überträgt an diesem Tag die Wettbewerbe der Multisport-Veranstaltung "Die Finals" in Dresden, bei denen zahlreiche deutsche Meistertitel in verschiedenen Sportarten vergeben werden. Die Übertragungen beginnen bereits am Morgen.

Die zurückliegende Show verlegten Moderatorin Andrea Kiewel (60) und ihre illustre Ballermann-Gästerunde improvisiert in ein kleines Indoor-Ersatzstudio. Später wurde kurzzeitig sogar noch einmal unter freiem Himmel, aber ohne Publikum weiter moderiert.