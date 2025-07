Party-Alarm beim ZDF-Fernsehgarten: Diese Malle-Stars sind dabei!

Mainz - Alle Jahre wieder wird zur Ferienzeit im ZDF-Fernsehgarten die große Mallorca-Party gefeiert. Und am kommenden Sonntag sorgen dann wieder das Who's Who der Ballermann-Stars und das teils vorgeglühte Publikum für die richtige Atmosphäre.

Sie würden dabei aber vor "ganz besondere Aufgaben" gestellt, kündigte der Mainzelmännchen-Sender vollmundig an.

Gegen deshalb eventuell aufkommende schlechte Stimmung wird Andrea "Kiwi" Kiewel (60) aber dann sicherlich erfolgreich anmoderieren. Waren sie und der damalige Co-Moderator Joachim Llambi (61) auf der Mallorca-Party im vergangenen Jahr noch vollmundig als "Miss und Mister Malle" angekündigt, so bekommt "Kiwi" jetzt mit dem ewigen Rudi Cerne (66) einen anderen Mann als Co zur Seite gestellt.

Gut möglich also, dass das Live-Event auf dem Mainzer Lerchenberg ganz oder zeitweise zur Wasserschlacht wird.

Was die Show-Acts angeht, so geben sich die Party- und Sauflieder-Spezialisten die Klinke in die Hand.

Neben Stammgästen wie Mickie Krause (55), dem ehemalige DSDS-Sternchen Anna-Maria Zimmermann (36), Lorenz Büffel (46) oder Oli.P (46) sind dieses Mal unter anderem auch Die Atzen, Jürgen Milski (61) und Schürze - bestens bekannt seit seinem umstrittenen Malle-Kracher "Layla" mit DJ Robin - dabei.

Zum Generationen-Treffen der Schlagerstars kommt es auch noch, wenn Vincent Gross (28) und Olaf der Flipper (79) zum Playback ihres Hits "Drinking Wine Feeling Fine" sicherlich der feuchtfröhlichen Stimmung das Krönchen aufsetzen werden.