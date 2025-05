ZDF-Fernsehgarten: Wilde Blase-Spiele und große Aufregung über mauen Musik-Act

Andrea Kiewel (59) flog am heutigen Sonntag mit einem Helikopter auf das TV-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg ein. © Sascha Baumann/ZDF/dpa

Unter dem Motto "Schlagerdarten" verliefen sich trotz des schlechten Wetters zahlreiche Fans auf den Mainzer Lerchenberg.

Und die durften gleich zum Start einen spektakulären Einlauf von Kiwi und ihrem heutigen Co-Moderator Max "The Maximiser" Hopp (28), seines Zeichens Dartprofi, bewundern.

Denn: Die beiden schwebten ungeachtet Kiwis ausgeprägter Höhenangst jeweils mit einem Helikopter auf das Gelände in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Nach den üblichen Schlager-Auftritten folgte dann das erste Negativ-Highlight des Tages, von dem spätestens ab diesem Zeitpunkt auch alle X-Nörgler aufgeweckt wurden.

Malle-Sänger Rick Arena (41) gab seinen Song "Stand Up If You Love the Darts" zum Besten und die Läster-Community stand in Flammen. "Ist das Musik oder zählt das schon als Verbrechen gegen die Menschlichkeit?" oder "Dem muss doch der Song und der Auftritt im Fernsehgarten selber peinlich sein" wurde im Netz über den mauen Auftritt hergezogen.

Die meisten kannten den Musiker aber schlichtweg nicht einmal, weshalb sich die Frage nach dem kompletten Niveauverlust des Fernsehgartens stellte.