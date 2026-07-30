30.07.2026 06:49 Rock-Special im ZDF-Fernsehgarten: Darum könnte das Live-Event am Sonntag eskalieren

Am Sonntag lädt Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten zu "Rock im Garten" ein. Dabei bringen einige der Gäste durchaus Eskalations-Potenzial mit.

Von Marc Thomé

Mainz - "Rock am Ring" und "Rock im Park" 2026 sind Geschichte. Dafür steigt am kommenden Sonntag ab 12 Uhr im ZDF-Fernsehgarten wieder das alljährliche "Rock im Garten".

Andrea "Kiwi" Kiewel (61) freut sich auf den Rock-Fernsehgarten am Sonntag. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa Neben den Malle- und Oktoberfest-Partys oder Specials wie dem "Discofox Sommer" ist die Rock-Ausgabe des Live-Events vom Mainzer Lerchenberg ja eines der mittlerweile etablierten Musik-Specials. Dann präsentiert Kultmoderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) nicht die sonst im Fernsehgarten übliche Mischung aus Schlager und Pop, sondern tatsächlich ausschließlich Rock-Acts. So werden mit Doro Pesch (62) und der schottischen Band Nazareth zwei Klassiker des Hard Rock und Heavy Metal auf der Bühne stehen. Zudem haben sich unter anderem Kissin' Dynamite, Brother Firetribe, Angus McSix oder die Finnen von Hokka angekündigt. Fast schon ein Dauergast bei "Rock im Garten" ist Comedian Ceylan Bülent (50). Der ausgewiesene Metal-Fan ist ja gerade mit seiner Band auf Tour und wird dabei auch Kiwi und dem Fernsehgarten-Publikum einen Besuch abstatten.

Zu den musikalischen Gästen zählt auch Rock-Ikone Doro Pesch (62). © Fabricio Bomjardim/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Comedian Ceylan Bülent (50) wird mit seiner Band ebenfalls auftreten. © Axel Heimken/dpa

Für die kulinarischen Tipps sorgt Fernsehkoch Ralf Zacherl (55), ebenfalls ein großer Rock-Fan. © Jens Kalaene/dpa

Was Evil Jared und Krogi im ZDF-Fernsehgarten wohl so alles anstellen werden?