Rock-Special im ZDF-Fernsehgarten: Darum könnte das Live-Event am Sonntag eskalieren
Mainz - "Rock am Ring" und "Rock im Park" 2026 sind Geschichte. Dafür steigt am kommenden Sonntag ab 12 Uhr im ZDF-Fernsehgarten wieder das alljährliche "Rock im Garten".
Neben den Malle- und Oktoberfest-Partys oder Specials wie dem "Discofox Sommer" ist die Rock-Ausgabe des Live-Events vom Mainzer Lerchenberg ja eines der mittlerweile etablierten Musik-Specials. Dann präsentiert Kultmoderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) nicht die sonst im Fernsehgarten übliche Mischung aus Schlager und Pop, sondern tatsächlich ausschließlich Rock-Acts.
So werden mit Doro Pesch (62) und der schottischen Band Nazareth zwei Klassiker des Hard Rock und Heavy Metal auf der Bühne stehen. Zudem haben sich unter anderem Kissin' Dynamite, Brother Firetribe, Angus McSix oder die Finnen von Hokka angekündigt.
Fast schon ein Dauergast bei "Rock im Garten" ist Comedian Ceylan Bülent (50). Der ausgewiesene Metal-Fan ist ja gerade mit seiner Band auf Tour und wird dabei auch Kiwi und dem Fernsehgarten-Publikum einen Besuch abstatten.
Was Evil Jared und Krogi im ZDF-Fernsehgarten wohl so alles anstellen werden?
Besonders gespannt sein darf man auf Evil Jared x Krogi. Das Duo aus dem ehemaligen Bloodhound-Gang-Mitglied Jared Hasselhoff (50) sowie Drummer und Content Creator Michael "Krogi" Krogmann (39) sorgt ja immer wieder mit seinen ganz speziellen Metal-Coverversionen von Pop und Eurodance-Hits für Stimmung.
Und die beiden sind für ihre chaotischen, gerne mal komplett aus dem Ruder laufenden Liveauftritte ebenso berühmt wie berüchtigt. Mal schauen, was sie sich für ihre Show bei Kiwi so ausgedacht haben ...
Für die im Fernsehgarten üblichen kulinarischen Tipps ist dieses Mal nicht Armin Roßmeier (77) zuständig, sondern sein Fernsehkoch-Kollege Ralf Zacherl (55), der passend zum Motto auch ein großer Rock-Fan ist. Zudem ist die frühere rhythmische Sportgymnastin Magdalena Brzeska (48) zu Gast im Fernsehgarten.
Auch bei den weiteren geplanten Aktionen wird natürlich auf den Rock-Bezug geachtet. So kündigt das ZDF zum Beispiel einen "Extremhindernislauf", Metal Yoga und Einblicke in das Leben in einem Tourbus an.
Auch für bestes Wetter sollte gesorgt sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für den Sonntag in Mainz viel Sonnenschein und Temperaturen bis 31 Grad an.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa