19.07.2026 14:11 ZDF-Fernsehgarten mit Mallorca-Party und Kiwi fragt Elton: "Ist das was Versautes?"

Der ZDF-Fernsehgarten am dritten Juli-Sonntag wurde als Mallorca-Party begangen: Dabei fragte Andrea Kiwi Kiewel ihren Co-Moderator Elton nach etwas Versautem.

Von Florian Gürtler

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten am dritten Juli-Sonntag war als Mallorca-Party konzipiert. Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) wurde dabei von Entertainer Elton als Co-Moderator begleitet - und die ehemalige Leistungsschwimmerin fragte den 55-Jährigen nach etwas Versautem.

Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) empfing am dritten Juli-Sonntag die Fans des ZDF-Fernsehgartens zu einer "Mallorca-Party". (Archivbild) © Sascha Baumann/ZDF/dpa "Ist das was Versautes?", sagte die 61-Jährige wörtlich und lächelte dabei äußerst hintersinnig, während Elton ein Spiel erläuterte. "Man kann mit Luft Gegenstände bewegen", hatte der 55-Jährige zuvor erklärt. [Bei dem Spiel mussten Münzen per Luftdruck über einen Tisch gepustet werden, Amn. d. Red.] Kiwi hatte natürlich das Synonym "blasen" bei ihrer Frage im Sinn. Die Moderatorin gab ein dreckiges Lachen von sich, während Elton geflissentlich erklärte: "Nein, mit Luft Gegenstände bewegen ist nichts Versautes." ZDF-Fernsehgarten Playback aus der Hölle, aber immerhin mal gute Musik beim ZDF-Fernsehgarten! Tanzender Zahnarzt hat es Kiwi angetan "Mit Luft aus Mund zu spielen? Kiwi wollte nicht blasen sagen …", ätzte einer der Fernsehgarten-Nörgler auf X. "Wann Schneckenrennen?", spottet ein anderer X-Nutzer.

Fernsehgarten-Publikum feiert Elton frenetisch: "Ich komm' öfter jetzt"

Elton (55) fungierte am dritten Juli-Sonntag beim ZDF-Fernsehgarten als Co-Moderator und verriet, wie er zu seinem Künstlernamen kam. © Thomas Banneyer/dpa Wie bei jedem Mallorca-Fernsehgarten war das Show-Gelände des ZDFs in Mainz-Lerchenberg komplett ausverkauft. Die Fans feierten von Beginn an enthusiastisch. Dabei erklagen immer wieder auch frenetische "Elton, Elton"-Sprechchöre. Der Entertainer war begeistert: "Ich komm' öfter jetzt", betonte er schon am Beginn. Kiwi bemerkte etwas später bei einem weiteren Sprechchor: "Gut, oder? Der Fernsehgarten liebt Dich." "Warum heißt Elton Elton?", fragte die 61-Jährige kurz darauf und ihr Co-Moderator erklärte es: "Das ist keine Fernseh-Erfindung tatsächlich, sondern ein Spitzname aus der Schulzeit", verriet der Entertainer. ZDF-Fernsehgarten ZDF-Fernsehgarten: "Playback des Grauens" von Schlagerstar und kurioser Club-Tanz sorgen für Spott im Netz "Weil ich damals eine sehr dicke Hornbrille getragen habe, eine merkwürdige Frisur auch etwas korpulent war, wurde ich halt 'Elton' genannt", hieß es weiter.

Kiwi zum Abschied: "Liebe Grüße nach Mallorca!"