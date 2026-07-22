ZDF-Fernsehgarten am Sonntag: Diese Stars kommen mit ihren Kindern zur Family-Spezialshow
Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten setzt am Sonntag ganz auf Familien-Power! Unter dem Motto "Family Battle" lädt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) ab 12 Uhr live vom Mainzer Lerchenberg zur großen Sommerparty ein.
Bei der besonderen Ausgabe der beliebten ZDF-Outdoorshow dürfen sich die Zuschauer nicht nur auf spannende Familien-Duelle freuen, auch die Gästeliste kann sich durchaus sehen lassen.
Dabei sind gleich mehrere prominente Familien-Duos.
Frauke Ludowig (62) hat sich gemeinsam mit ihrer Tochter Nele Ludowig (23) angemeldet, Patricia Kelly (56) kommt mit ihrem Sohn Iggi Kelly (23) und Stefanie Hertel (46) ist zusammen mit ihrer Tochter Johanna Mross (24) am Start.
Musikalisch ist natürlich auch einiges geboten. Für Stimmung sollen unter anderem folgende Künstler sorgen:
Markus (66), Marie Reim (26), Linda Hesse (39), Amanda Marshall (53), Wilhelmine (35), Oli.P (47), MORE THAN WORDS, Steffen Jung und FausT.
Los geht es am Sonntag, dem 26. Juli, wie gewohnt um 12 Uhr - live aus dem ZDF-Fernsehgarten auf dem Mainzer Lerchenberg oder an den TV-Geräten von zu Hause aus.
Titelfoto: ZDF/Jana Kay