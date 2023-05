"Sex and the Fernsehgarten" mit 80er- und 90er-Hits und Kiwi als Pin-up-Girl

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten ist ebenso beliebt wie berüchtigt. In der Sendung vom heutigen dritten Mai-Sonntag stand Retro-Schwelgen bis zum Abwinken auf dem Programm, es ging mit Karacho und ohne Gnade zurück in die 1980er- und 1990er-Jahre - entsprechend ergraut und faltig waren die eingeladenen Gäste und Künstler.

Vor ihrer Karriere als Fernsehmoderatorin war Andrea Kiewel Leistungsschwimmerin, in den 1980er-Jahren war sie Mitglied der Jugend-Schwimmnationalmannschaft der DDR. © ZDF/Marcus Höhn

Ein echtes Highlight für alle älteren Schlager-Fans war die Musik-Einlage von Guildo Horn.

Der 60-Jährige trat zusammen mit seiner Gruppe "Guildo Horn & die Orthopädischen Strümpfe" auf, natürlich mit dem Eurovision-Song-Contest-Hit "Guildo hat euch lieb!" von 1998 - die Schlager-Band erreichte damals immerhin den siebten Platz!

Einige der Fernsehgarten-Nörgler auf Twitter bemerkten vor diesem Hintergrund, dass es vielleicht eine Idee gewesen wäre, Guildo auch in diesem Jahr als deutschen Vertreter zu dem Contest zu schicken - "schlechter als letzter Platz kann es ja nicht werden".

Eine Modenschau mit Kleidung der 80er- und 90er-Jahre war ebenfalls Teil des Programms, fand bei den Spöttern auf Twitter aber keine Gnade. "Ist das furchtbar...", schrieb einer von ihnen lakonisch.

Während des Catwalks wurde auch die - bei älteren Lesern sicher noch bekannte - Fernsehserie "Sex and the City" angesprochen, was Kiwi zu dem Wortspiel "Sex and the Fernsehgarten" verleitete. "Nein, einfach nein", war der entsetzte Kommentar eines Nörglers hierzu.