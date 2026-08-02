02.08.2026 14:08 Skynet übernimmt ZDF-Fernsehgarten? Robo-Rocker spalten das Netz und Kiewel lässt Muskeln spielen

Richtig was los auf dem Mainzer Lerchenberg! Bei "Rock im Garten" ging es im ZDF-Fernsehgarten deutlich härter zur Sache als gewohnt.

Von Jan Höfling

Mainz - Richtig was los auf dem Mainzer Lerchenberg! Bei "Rock im Garten" ging es diese Woche im ZDF-Fernsehgarten hart zur Sache. Dabei waren unter anderem Doro Pesch (62), Bülent Ceylan (50) und eine ziemlich blecherne Truppe.

Die vom Berliner Bildhauer und Aktionskünstler Kolja Kugler geschaffene "One Love Machine Band" durfte im ZDF-Fernsehgarten rocken. © imago/Manngold Denn nicht nur Künstlerinnen und Künstler aus Fleisch und Blut durften es am Sonntagmittag krachen lassen. Auch die "One Love Machine Band" konnte Können und Power unter Beweis stellen. Was diese so besonders macht? Es handelt sich um mehrere pneumatisch angetriebene Skulpturen von Robotern, die von dem Berliner Bildhauer und Aktionskünstler Kolja Kugler, der die X-Gemeinde mit seinem Auftritt in Mainz an einen "verrückten Professor" erinnerte, zum Leben erweckt wurden. Gespielt wurde von den Robo-Rockern unter den Augen von Moderatorin Andrea Kiewel (61), der es sowohl der Schöpfer als auch seine Maschinen angetan hatten, auf echten Musikinstrumenten. ZDF-Fernsehgarten Rock-Special im ZDF-Fernsehgarten: Darum könnte das Live-Event am Sonntag eskalieren Das Feedback auf den Auftritt? Gemischt ...

ZDF-Fernsehgarten: Obstacle Course Racing und Andrea Kiewels Kampf mit einem Lastwagenreifen

Moderatorin Andrea Kiewel (61) hatte auch diese Woche im ZDF-Fernsehgarten wieder jede Menge Spaß. © Hannes P. Albert/dpa Um Power ging es auch beim Obstacle Course Racing, kurz OCR. Passend zum Motto "Nur die Harten kommen in den Garten" durfte Alexandra Buchner vom OCR Frankfurt die knüppelharte Sportart, die bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles beim Modernen Fünfkampf das Springreiten ersetzen wird, bei Kiewel vorstellen. Die Moderatorin versuchte sich sogar selbst an einem rund 60 Kilogramm schweren Reifen eines Lastwagens. Ebenjener musste angehoben und danach auf die andere Seite gekippt werden, was der 61-Jährigen unter lauten Jubel gut gelang. Auch ein Teil des Duos bestehend aus dem ehemaligen Bloodhound-Gang-Mitglied "Evil" Jared Hasselhoff (50) und Drummer sowie Content Creator Michael "Krogi" Krogmann (39) wurde von Kiwi über den aufgebauten Kurs gescheucht. Letzterer schlug sich dabei überraschend gut. ZDF-Fernsehgarten Pannen und Chaos im ZDF-Fernsehgarten, aber "Kiwi" dreht so richtig auf Im Netz fühlte sich derweil manch ein User älteren Semesters in die Vergangenheit und damit in die guten, alten DSF-Zeiten befördert. Auch Kiwis Freude nach dem Bezwingen des Lastwagenreifens blieb natürlich nicht unkommentiert.

Was im Fernsehgarten im ZDF an diesem Sonntag sonst noch so los war?

Neben Pesch und Ceylan, die einzeln und gemeinsam die Bühne rockten, sorgten unter anderem auch noch Nazareth, Kissin' Dynamite, Evil Jared und Krogi sowie Xandria dafür, dass die Zuschauer vor Ort mehr Zeit im Stehen als im Sitzen verbrachten. Kiwi durfte sich im Metal-Yoga versuchen, landete kurzerhand zwischen Hasselhoff und Krogmann im Bett eines Tourbusses und wurde von TV-Koch Ralf Zacherl (55) mit einem leckeren "Surf and Turf" vom heißen Stein versorgt. Als krönender Abschluss der Sendung entging die 61-Jährige einem Schlammbad und hüpfte in den Pool - natürlich mit Evil Jared und Krogi.