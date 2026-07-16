Mallorca-Party 2025 abgesoffen: So will es "Kiwi" im ZDF-Fernsehgarten jetzt richtig krachen lassen!

Mainz - Holt die Sangria-Eimer aus dem Keller: Am kommenden Sonntag, ab 12 Uhr, präsentiert Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) im ZDF-Fernsehgarten wieder die große Mallorca-Party live vom Open-Air-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg!

Natürlich lässt sich Andrea Kiewel bei diesem Event auch wieder von einem Co-Moderator unterstützen. Und nach dem eher seriösen Rudi Cerne (67, "Aktenzeichen XY... Ungelöst") bei der Mallorca-Party im vergangenen Jahr erhält "Kiwi" am Sonntag Gesellschaft von Elton. Der 55-Jährige soll durch die geplanten "kleinen Spiele-Battles" führen, teilte das ZDF mit.

Auch 2026 lässt das Line-up der Mallorca-Party wieder kaum zu wünschen übrig. Unter anderem sind Auftritte von Mia Julia (39), Mickie Krause (56), Lorenz Büffel (47), Frenzy (33), Jürgen Milski (62), Marry (45), Tobee (41) und Die Atzen angekündigt.

Alle Jahre wieder zählt diese Ausgabe zu den Höhepunkten der Fernsehgarten-Saison. Und wie immer geben sich die Top Acts aus Bierkönig, Oberbayern und Megapark bei "Kiwi" die Klinke in die Hand, bringen mit ihren Ballermann-Hits die Stimmung des feierfreudigen und teils auch bierseligen Publikums zum Kochen.

Weltuntergangs-Stimmung auf der Mallorca-Party im vergangenen Jahr. 2026 soll das Wetter wesentlich besser werden. © imago/eibner

Die Vorfreude bei den Fans dürfte immens sein, fiel die Mallorca-Party des Fernsehgartens doch 2025 buchstäblich ins Wasser. Waren sowieso bereits Schauer und für die Jahreszeit sehr frische Temperaturen angekündigt, so zog dann auch noch pünktlich um kurz nach 12 Uhr ein Unwetter über Mainz hinweg.

Die Folge: Nach etwa zehn Minuten musste der Outdoor-Bereich geschlossen werden und konnte auch während der kompletten zwei Stunden nicht wieder öffnen.

Während "Kiwi" und Rudi Cerne die Show sichtlich ohne großen Spaß, zumindest für die Fernsehzuschauer, in einem kleinen, überdachten Studio fortsetzten, mussten die rund 6000 Besucher enttäuscht nach Hause gehen. Zwar gab es das Geld für die Tickets zurück, aber das war natürlich nur ein schwacher Trost.

Für den kommenden Sonntag sieht es aber laut dem Deutschen Wetterdienst recht gut aus. Angekündigt sind bis zu 25 Grad bei einem heiteren bis wolkigen Himmel. Da sollte der Party also nichts mehr im Wege stehen!