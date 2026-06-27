ZDF-Fernseharten: "Sommerparty" wird Hitzeschlacht - das müssen die Fans wissen!

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten am letzten Juni-Sonntag steht unter dem Motto "Sommerparty", doch die Künstlerinnen und Künstler wie auch die Fans vor Ort müssen sich auf extreme Hitze einstellen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Mainz und die gesamte Region Rheinhessen bis zu 38 Grad in der Spitze voraus!

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) litt schon letzten Sonntag wegen großer Hitze im Showgelände in Mainz-Lerchenberg. Am morgigen Sonntag könnte es extrem werden. © IMAGO/BOBO

Der Mainzer Fernsehsender passt sich mit diversen Maßnahmen an die zu erwartenden extremen Temperaturen an: "Vor Ort wird kostenloses Wasser verteilt. Zudem dürfen die Zuschauer mehr alkoholfreie Getränke als bisher üblich mit aufs Gelände bringen", sagte eine ZDF-Sprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Ebenso stehen über das Showgelände in Mainz-Lerchenberg verteilt "Duschen und Abkühlungsmöglichkeiten" zur Verfügung. Es werden "zusätzlich Sonnenschirme aufgestellt, um mehr Schattenplätze zu schaffen", hieß es weiter. Auch sollen "Fächer und Sonnenbedeckungen" an die Zuschauerinnen und Zuschauer verteilt werden.

Für das Produktionsteam und die Künstler wurden die Abläufe und Proben gekürzt. Ebenso sollen die Orte für die Auftritte an die Hitze angepasst werden.

Bereit am zurückliegenden Sonntag wurde der Fernsehgarten bei großer Hitze veranstaltet. Kultmoderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61) sprang deshalb in ihrem Sommerkleid in den Swimmingpool.

Doch hohe Temperaturen sind nicht das einzige Wetter-Problem, auf das sich die Moderatorin und ihr Team am Sonntag einstellen müssen.