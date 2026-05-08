"Sonnig, happy und wild", sagt "Kiwi": So waren 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"
Von Christian Schultz
Mainz - Am 29. Juni 1986 flimmerte der erste "ZDF-Fernsehgarten" über die seinerzeit noch viel klobigeren Fernseher, am 10. Mai geht die Reihe in ihre neue Saison und feiert den 40. Geburtstag.
In den vier Jahrzehnten wurden laut ZDF mehr als 1300 Stunden "Fernsehgarten" live gesendet, pro Saison schauen rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer live zu, vor Ort sind pro Sendung 5000 bis 6000 Menschen dabei.
In den ersten Jahren bis 1992 war die 2009 im Alter von nur 58 Jahren gestorbene Ilona Christen das Gesicht der Sendung. Wagemutig sprang sie mit einem Fallschirm auf das Showgelände, drehte einen Looping mit einem Hubschrauber oder moderierte vom Hochseil.
Auf Christen folgte Ramona Leiß (69), der bislang einzige Mann am Moderatoren-Mikrofon war 2008 für eine Saison Ernst-Marcus Thomas (53).
Eng verbunden ist die Show seit einer gefühlten Ewigkeit mit Andrea Kiewel (60), die zunächst von 2000 bis 2007 und wieder seit 2009 ununterbrochen durch die Sendung führte.
Sie geht nun in ihre 26. Saison. Noch länger mit dabei - und zwar von Anfang an - ist übrigens Fernsehkoch Armin Roßmeier (77), auf die meisten Auftritte in der Show kommt mit satten 41 Sänger Bernhard Brink (73).
Andrea Kiewel über den "Fernsehgarten": "Es ist wie Magie"
Was also macht das Ganze aus? So ganz genau weiß das auch Kiewel nicht. "Meine Liebe zum 'Fernsehgarten' lässt sich nicht so einfach erklären", sagt sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Es ist wie Magie. Wir passen so gut zusammen, weil wir nur bedingt planbar sind und gelegentlich aus dem Ruder laufen." Sonnig, happy und wild, so ist für sie der "Fernsehgarten".
Am Rande des TV-Spektakels werden Geburtstagspartys gefeiert, Junggesellenabschiede zelebriert. Vermutlich auch deswegen hat die Sendung, die in sozialen Netzwerken teils heftig diskutiert wird, wie kaum eine andere seit vielen Jahren ihre Fans quer durch die Altersgruppen.
Der "ZDF-Fernsehgarten" und der Mallorca-Fluch
Mal war die Sendung Treffpunkt für mehr als 100 Zwillingspaare, mal lief Sänger Joey Kelly für den "Fernsehgarten" 24 Stunden auf einem Laufband, für einen guten Zweck wurde dauergerutscht, es gab eine Live-Schalte zur Weltraumstation ISS.
Im Juni 2025 wirkte sich die Weltpolitik direkt auf die Produktion aus: "Kiwi", wie Kiewel genannt wird, musste von Joachim Llambi (61) und Lutz van der Horst (50) vertreten werden. Die 60-Jährige kam wegen des gesperrten Luftraums über Israel nicht von Tel Aviv, wo sie wohnt, nach Mainz.
Schon zwei Mal musste die Sendung wegen Unwetters abgebrochen werden. Im Juli vergangenen Jahres wurde das Gelände nach nur etwa 15 Minuten wegen eines Gewitters geräumt.
Es traf ausgerechnet die beliebte Mallorca-Ausgabe der Sendung, bei der von der spanischen Urlaubsinsel bekannte Stars mit Party-Hits einheizen.
Kiewel, die mit Rudi Cerne (67) moderierte, sprach von einem Fluch über der Mallorca-Show, schon 2019 hatte das Wetter eine solche Ausgabe ins Studio verlegt.
"Kiwi" fühlte sich wie Thomas Gottschalk und Joko und Klaas zusammen
Der Abbruch der Mallorca-Shows habe ihr unendlich leid für die Zuschauer getan, erinnert sich Kiewel. "Andererseits ergaben sich daraus die besten Live-TV-Momente ever", sagt sie. "Improvisieren und genießen - unvergesslich".
Sie habe sich dabei gefühlt wie Thomas Gottschalk (75) und Joko (47) und Klaas (42) zusammen. "Noch nie wurde hinter den Kulissen so viel gerannt mit einem breiten Lachen im Gesicht wie bei diesen beiden Shows."
Titelfoto: Bild-Montage: Frank May/dpa, Sascha Baumann/ZDF/dpa, Renate Schäfer/ZDF, Ricco Rossival/ZDF