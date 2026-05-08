08.05.2026 05:46 "Sonnig, happy und wild", sagt "Kiwi": So waren 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"

Vier Moderatorinnen, Unwetter-Chaos und der "Mallorca-Fluch": Die Kultshow "ZDF-Fernsehgarten" vom Mainzer Lerchenberg feiert ihr 40. Jubiläum.

Von Christian Schultz

Mainz - Am 29. Juni 1986 flimmerte der erste "ZDF-Fernsehgarten" über die seinerzeit noch viel klobigeren Fernseher, am 10. Mai geht die Reihe in ihre neue Saison und feiert den 40. Geburtstag.

Seit 2000 ist Andrea "Kiwi" Kiewel (60) das Gesicht des "ZDF-Fernsehgartens". © Sascha Baumann/ZDF/dpa In den vier Jahrzehnten wurden laut ZDF mehr als 1300 Stunden "Fernsehgarten" live gesendet, pro Saison schauen rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer live zu, vor Ort sind pro Sendung 5000 bis 6000 Menschen dabei. In den ersten Jahren bis 1992 war die 2009 im Alter von nur 58 Jahren gestorbene Ilona Christen das Gesicht der Sendung. Wagemutig sprang sie mit einem Fallschirm auf das Showgelände, drehte einen Looping mit einem Hubschrauber oder moderierte vom Hochseil. Auf Christen folgte Ramona Leiß (69), der bislang einzige Mann am Moderatoren-Mikrofon war 2008 für eine Saison Ernst-Marcus Thomas (53). ZDF-Fernsehgarten Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert 40. Geburtstag: Das erwartet die Zuschauer am Sonntag! Eng verbunden ist die Show seit einer gefühlten Ewigkeit mit Andrea Kiewel (60), die zunächst von 2000 bis 2007 und wieder seit 2009 ununterbrochen durch die Sendung führte. Sie geht nun in ihre 26. Saison. Noch länger mit dabei - und zwar von Anfang an - ist übrigens Fernsehkoch Armin Roßmeier (77), auf die meisten Auftritte in der Show kommt mit satten 41 Sänger Bernhard Brink (73).

Ilona Christen (†58) war die erste Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens". Sie führte von 1986 bis 1992 durch die Open-Air-Show. © Renate Schäfer/ZDF

Auf Christen folgte Ramona Leiß (69), die von 1993 bis 1999 moderierte. © Renate Schäfer/ZDF

Andrea Kiewel über den "Fernsehgarten": "Es ist wie Magie"

2000 übernahm dann "Kiwi" die Show. © Frank May/dpa

Was also macht das Ganze aus? So ganz genau weiß das auch Kiewel nicht. "Meine Liebe zum 'Fernsehgarten' lässt sich nicht so einfach erklären", sagt sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Es ist wie Magie. Wir passen so gut zusammen, weil wir nur bedingt planbar sind und gelegentlich aus dem Ruder laufen." Sonnig, happy und wild, so ist für sie der "Fernsehgarten". Am Rande des TV-Spektakels werden Geburtstagspartys gefeiert, Junggesellenabschiede zelebriert. Vermutlich auch deswegen hat die Sendung, die in sozialen Netzwerken teils heftig diskutiert wird, wie kaum eine andere seit vielen Jahren ihre Fans quer durch die Altersgruppen.

Ernst-Marcus Thomas (53) vertrat Andrea Kiewel in der Saison 2008 für ein Jahr. Er ist damit bislang der einzige männliche "Fernsehgarten"-Moderator. © Ricco Rossival/ZDF

Der "ZDF-Fernsehgarten" und der Mallorca-Fluch

Das "Fernsehgarten"-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg: Zweimal musste die Show wegen eines Unwetters abgebrochen und ins Studio verlegt werden. © ZDF/Peter Göbbels Mal war die Sendung Treffpunkt für mehr als 100 Zwillingspaare, mal lief Sänger Joey Kelly für den "Fernsehgarten" 24 Stunden auf einem Laufband, für einen guten Zweck wurde dauergerutscht, es gab eine Live-Schalte zur Weltraumstation ISS. Im Juni 2025 wirkte sich die Weltpolitik direkt auf die Produktion aus: "Kiwi", wie Kiewel genannt wird, musste von Joachim Llambi (61) und Lutz van der Horst (50) vertreten werden. Die 60-Jährige kam wegen des gesperrten Luftraums über Israel nicht von Tel Aviv, wo sie wohnt, nach Mainz. Schon zwei Mal musste die Sendung wegen Unwetters abgebrochen werden. Im Juli vergangenen Jahres wurde das Gelände nach nur etwa 15 Minuten wegen eines Gewitters geräumt. ZDF-Fernsehgarten Fernsehgarten on Tour: Mit diesen Stars will "Kiwi" die Hütte rocken! Es traf ausgerechnet die beliebte Mallorca-Ausgabe der Sendung, bei der von der spanischen Urlaubsinsel bekannte Stars mit Party-Hits einheizen. Kiewel, die mit Rudi Cerne (67) moderierte, sprach von einem Fluch über der Mallorca-Show, schon 2019 hatte das Wetter eine solche Ausgabe ins Studio verlegt.

Besonders beliebt sind sie alljährlich stattfindenden Mallorca- und Oktoberfestausgaben der Show. © Hannes P- Albert/dpa

"Kiwi" fühlte sich wie Thomas Gottschalk und Joko und Klaas zusammen