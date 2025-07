ZDF-Fernsehgarten als Wet-Dress-Festival? Kiwi steigt in die Tonne

Mainz - Dem Hochsommer angepasst stand der ZDF-Fernsehgarten am dritten Juli-Sonntag unter dem Motto "Ice Ice Baby". Für Kult-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel bedeutete dies eine echte Herausforderung: "Frau Kiwi lernt Eistonne", kündigte die 60-Jährige am Beginn der Live-Show an.

Nach einem Auftritt der "Hermes House Band" mit einer Cover-Version des 1980er-Jahre-Songs "Ice in the Sunshine" wurde näher erklärt, was mit dieser ominösen Ankündigung gemeint war.

Am Ende der Live-Show war es dann so weit: Zunächst zögerte die 60-Jährige noch, auch wenn sich das Wassert in der Eistonne inzwischen auf 8,3 Grad erwärmt hatte. Zudem hatte irgendwer eine Zwei-Euro-Münze in die Wanne geworfen. "Das ist der Trevi-Brunnen vom Mainzer Lerchenberg", ulkte die Moderatorin. Dann wurde es ernst.

"Kiwi, rein mit Dir!", feuerte ein Zuschauer die 60-Jährige an - und diese stieg tatsächlich in die Wanne und blieb für einige Augenblicke still darin sitzen. Das kalte Wasser reichte ihr bis zum Hals.

Mit einem Schrei und unter dem Jubel der Zuschauer stieg Andrea Kiewel wieder aus dem Eiswasser heraus. Ausgelassen kündigte sie danach an, dass in der nächsten Woche der traditionelle Mallorca-Fernsehgarten anstehe.