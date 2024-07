Volle Möhre Malle in Mainz: Dieses Ballermann-Stars entern am Sonntag den ZDF-Fernsehgarten!

Mainz - In vielen deutschen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen oder die Ferienzeit steht kurz bevor: Zeit also für das alljährliche Mallorca-Special im ZDF-Fernsehgarten !

Neben Malle-Veteranen wie Mickie Krause (54) oder Lorenz Büffel (45) sind auch jüngere Stimmungsgaranten wie Isi Glück (33), Julian Sommer (26) und Anna-Maria Zimmermann (35) am Start.

Es darf also wieder hemmungslos mitgegrölt und getanzt werden. Dabei liest sich die Liste der musikalischen Gäste tatsächlich wie das Who's who einer Party im Bierkönig.

Und darf man den Wettervorhersagen Glauben schenken, so erwartet die Zuschauer vor Ort perfektes Urlaubswetter bei 25 Grad und viel Sonnenschein!

So lädt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (59) am Sonntag (14. Juli) ab 12 Uhr wieder die Crème de la Crème der Ballermannhits-Königinnen und -Könige zum Open-Air-Spektakel auf dem Mainzer Lerchenberg ein.

Auch ein "Tanz-Special" mit Joachim Llambi (59) ist für den Sonntag angekündigt. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Für eines der Highlights dürfte einmal mehr Jürgen Milski (60) sorgen, der gemeinsam mit DJ Aaron den gemeinsamen 2024er-Hit "Inselmodus" präsentieren wird. Die Bands Malle Anja und Räuber runden das illustre Line-up schließlich ab.

Aber als ob das nicht genug wäre, kündigen die Mainzelmänner auch noch ein Tanz-Special zur Mallorca-Party an. So wird "Kiwi" den "Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi begrüßen, der übrigens in der kommenden Woche seinen 60. Geburtstag feiert.

Aber Llambi kommt nicht alleine: Im "Gepäck" hat er mit dem Ehepaar Valentin und Renata Lusin (beide 37) zwei der prominentesten Profi-Tänzer aus "Let's Dance".

Daneben wird Andrea Kiewel natürlich auch wieder die bekannte Mischung aus Ratgeber, Interviews und dem üblichen Chaos in den über zwei Stunden ZDF-Fernsehgarten bieten.

Die Fans ebenso wie die Lästerer der Show sollten also auch am kommenden Sonntag wieder voll auf ihre Kosten kommen.