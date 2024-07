Vor laufender Kamera: Andrea Kiewel bekommt anzügliches Präsent von Gast

Mit einer sogenannten "Ente" (Citroën 2CV) fuhr sie vor und thematisierte mit ihren zahlreichen Stargästen ein ums andere Mal, was so richtig typisch französisch ist.

Weil es die Höflichkeit gebietet, nahm sie das anzügliche Präsent letztlich doch an. Auch einige Minuten später ließ Kiwi die bizarre Situation aber wohl noch nicht los. Unter Kopfschütteln erklärte sie dem Publikum noch einmal: "Also, dass mir Zuschauer im On einen Pariser schenken, ist mir in 24 Jahren noch nie passiert."

Bittere News für alle Fans des wilden Treibens aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gab es noch am Ende der Frankreich-Ausgabe. Ausgerechnet die ZDF-Übertragung der Olympischen Spiele aus Paris haben zur Folge, dass der Fernsehgarten am kommenden Sonntag ausfällt.