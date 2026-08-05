ZDF-Fernsehgarten fliegt aus dem Programm: Das sind die Gründe

Mainz - Am Sonntagvormittag gehört der Mainzer Lerchenberg normalerweise Andrea Kiewel (61) und ihren Gästen. Doch am 9. August bleibt die Bühne des ZDF-Fernsehgartens leer. Ganz ohne Kiwi müssen die Zuschauer trotzdem nicht auskommen.

Andrea Kiewel (61) und das ZDF-Fernsehgarten-Team werden in dieser Woche nicht auf dem Mainzer Lerchenberg für gute Laune sorgen. © imago/Future Image

Statt der gewohnten Live-Ausgabe mit Andrea "Kiwi" Kiewel zeigt das ZDF dieses Mal eine bereits aufgezeichnete Sondersendung.

Hinter der ungewöhnlichen Pause steckt weder eine Sommerunterbrechung noch eine Erkrankung der Moderatorin. Grund ist eine andere große Musikshow, die den Mainzer Lerchenberg in Beschlag nimmt.

Am Samstag (8. August) wird die "Giovanni Zarrella Show" erstmals als große Open-Air-Ausgabe auf dem bekannten Fernsehgarten-Gelände produziert.

Der aufwendige Aufbau, die Aufzeichnungen und die anschließenden Arbeiten machen es unmöglich, dort bereits am nächsten Mittag wieder eine reguläre Live-Sendung auf die Beine zu stellen.

Andrea Kiewel und ihr Team legen deshalb eine einwöchige Zwangspause ein. Zur gewohnten Sendezeit um 12 Uhr läuft stattdessen das zweistündige Special "ZDF-Fernsehgarten - Das Quiz". Die Sendung nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch 40 Jahre Fernsehgarten-Geschichte.