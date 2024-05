ZDF-Fernsehgarten am Muttertag: Diese internationalen Stars kommen!

Mainz - Am vergangenen Sonntag wurde die Saison des allseits beliebten ZDF-Fernsehgartens emotional eröffnet. Für die zweite Show, die am Tag zu Ehren aller Mütter stattfindet, haben sich natürlich wieder zahlreiche Stargäste angekündigt.

Moderatorenlegende Andrea Kiewel (58) begrüßt auch am kommenden Sonntag einige Stargäste zum ZDF-Fernsehgarten auf dem Mainzer Lerchenberg. © ZDF/marcus hoehn

Passend zum Muttertag, aber vor allem eben auch zum am Samstagabend stattfindenden Eurovision Song Contest (21 Uhr/ARD) in Malmö (Schweden), findet der Fernsehgarten am Sonntagmittag (12 Uhr/ZDF) unter dem Motto "Mama Mia" statt.



Gefeiert wird unter der Moderation von Andrea "Kiwi" Kiewel (58) dabei außerdem das 50-jährige "Waterloo"-Jubiläum der Popgruppe ABBA.

Zwar hat das ZDF keinen der schwedischen Superstars auf den Mainzer Lerchenberg beordern können, trotzdem versucht man mit den ehemaligen ESC-Teilnehmern Ilse DeLange (46) und Guildo Horn (61) sowie dem langjährigen Moderator des Musik-Contests, Peter Urban (76), ein wenig ESC-Glanz zu versprühen.

Zudem werden die amtierende Dschungelkönigin Lucy Diakovska (48), Dragkünstlerin Marcella Rockefeller (36), Frohnatur Ross Antony (49), das Duett Luca Hänni (29) & Chiara Castelli (25) sowie MKSM (35), Anaïsa, E-Rotic zusammen mit Lyane Leigh (55) und Loona (49) die Fernsehgarten-Bühne rocken.